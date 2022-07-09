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頂大文科生延畢拚雙主修 理科直攻研究所再就業

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
政大素來學生雙主修、輔系人數均多，教授分析，多是文科生盼充實自我再出社會。本報資料照片
政大素來學生雙主修、輔系人數均多，教授分析，多是文科生盼充實自我再出社會。本報資料照片

根據教育部資料分析，大學學學士日間部近年延畢率多不超過14%，但去年和今年延畢率為近年高峰。頂大中以文科學生傾向延畢，但多是靠輔系、雙主修加值求職競爭力；理工科學生延畢者少，多盼直接取得研究所學歷再投入職場。

綜觀教育部統計，頂大生延畢多是為了取得輔系或雙學位，而非成績欠佳。其中又以文科學生人數較多，若比較兩所文科和理工科取向大學，政大109學年學士班畢業人數2176人，取得輔系資格者就有340人、雙主修279人；相較之下，陽明交大109學年1507名畢業生，取得輔系資格者則為22人、雙主修32人。

再分析教育部數據，109學年政大教育學系學士班57名畢業生中就有23人取得輔系資格，歷史系24名畢業生中則有7人、社會學系42名畢業生則有12人；陽明交大所有科系取得輔系資格人數均不超過5人，最多者為人文社會學系3人。

政大主任秘書林佳和分析，政大延畢學生數歷來較高，主因為科系多為文科，進入就業市場相較於理工科系較不吃香，因此多透過輔系、雙主修跨領域加值，也和學校多年來鼓勵跨域有關，但學生即便延畢也多僅延後一年。

陽明交大電子研究所講座教授陳冠能則談到，理工科系課業較繁重，學生能運用做雙主修的時間相對少。以資工系為例，幾乎不會有求職競爭力差的問題，但以同領域競爭而言，讀研究所會更具備職場優勢，因此學生傾向四年完成學士學業再參考學碩五年等方案，以更經濟的方式讀完後出社會。

YES123人力銀行公關副理楊宗斌表示，近年金融業發展電子支付、資安等領域，理工科若可加值商管碩士學位於金融業同樣搶手。再者，即便留在科技業中，上櫃公司也多要求碩士學歷，資工、電機人才多兩年碩士進修薪資一定有差，薪資報酬肯定比學士更好。

陽明交大 科系 政大

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