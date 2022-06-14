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上船親體驗航海及海運產業 台海大海洋職涯體驗營報名

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
上船親體驗航海及海運產業，台海大海洋職涯體驗營報名。圖／國立台灣海洋大學提供
上船親體驗航海及海運產業，台海大海洋職涯體驗營報名。圖／國立台灣海洋大學提供

國立台灣海洋大學台灣海洋教育中心，與海大附中及陽明海運文化基金會舉辦海洋職涯學生體驗營隊，7月23、24日辦理，昨起開放國中在校生及應屆畢業生網路報名，提供多元試探與職業體驗，安排「上船」帶領學生認識航海的工作以及海運產業，學未來升學及求職時有更多元的選擇方向。

海大表示，因應時代趨勢並配合海洋教育執行及辦理現況，透過了解國際海洋教育發展趨勢，有感海運產業對人才需求的有增無減，形成人才的藍海市場。因此，海洋大學台灣海洋教育中心配合十二年國教辦理海洋職涯試探教育，並建立升學與就業輔導機制。

希望藉由職涯體驗的多元化活動內容，讓學生認識台灣的海運產業以及海運職人的工作，讓學生能更貼近海運工作的環境及情境，分析自我是否適合相關的工作，建立對於海洋職業的正向價值觀。

本次營隊由海大附中海勤類科的教師群，負責帶領學生實際體驗船舶甲板部門及機艙部門的工作內容。特別商請「海事教育實習船-育英二號」船長導覽解說船舶工作與船員生活，而船上的航行設備及船體結構也會同時開放學員參訪。

陽明海運文化基金會也安排於陽明海洋文化藝術館的課程，透過遊戲引導學生認識海運的演變、船舶類型的多樣性及規畫航行與海洋環保的小知識。並將在講師的帶領下，從海上的角度認識基隆港口的設施與停靠在港口的各類船隻。

活動報名網址：https://tmec.ntou.edu.tw/p/412-1016-10525.php?Lang=zh-tw

上船親體驗航海及海運產業，台海大海洋職涯體驗營報名。圖／國立台灣海洋大學提供
上船親體驗航海及海運產業，台海大海洋職涯體驗營報名。圖／國立台灣海洋大學提供
上船親體驗航海及海運產業，台海大海洋職涯體驗營報名。圖／國立台灣海洋大學提供
上船親體驗航海及海運產業，台海大海洋職涯體驗營報名。圖／國立台灣海洋大學提供

職涯 海大

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