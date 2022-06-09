南開捐校案惹議、暨大遭嫌偏僻又賠錢 校方今反擊

南開科大研議捐贈校產給暨大，南開部分教職員組權益促進會發聲明反對，質疑校方「黑箱捐校」，還嫌棄暨大地處偏僻、連年虧損。暨大今出招反擊，不僅發布「辦學成效」，更給出招生數字，展示近年招生逆勢成長，就學穩定度佳，且積極更新校內建築及設備，並在蓋嶄新宿舍，直接打臉聲明內容。

南開科技大學擬捐贈校產給國立暨南國際大學，引發校內部分董事及教職員工不滿，教職員工自組權益促進會7日抗議捐校，並發聲明質疑校方「黑箱捐校」，還嫌棄暨大，狠酸「地處偏僻、連年虧損、同樣受少子化衝擊、是教育部憂心對象的暨大竟是唯一捐贈對象」，自嘲是「被逼婚」。

而因署名「南開科技大學教職員工權益促進會」的聲明中並未用印，也無相關負責人，暨大雖將其視為黑函，不予回應內容，但校方今發稿公布，該校在「2022年大學聲望調查」，與台、清、陽明交、成、政等頂尖大學同樣榜上有名，擠進國立大學前10名，並呈現在國際上的辦學排名，以優異表現反擊打臉聲明內容。

暨大指出，該校今年「全台大學聲望調查」中擠進國立大學TOP 10排行榜，而前9名為台大、清大、成功、陽明交大、師範、政大、中興、中山與中央等，所列出的學校都是在「產業連結」、「跨域整合」和「國際合作」上頂尖的大學。暨大位在學術資源較為缺乏的南投縣，能殺出重圍，躋身進榜相當可貴。

暨大在國際排名更屢獲佳績，其中「THE亞洲大學排行榜」連2年上榜，「世界綠色大學」名列全球第31名，連6年蟬聯國立綜合大學第1名；在針對全球建校未滿50年大學評比的「世界最佳年輕大學排名」獲前500大，更在「產學收入」、「國際化知名度」與「教學聲望」項目在入榜的國內17校中，位居前10名。

暨大更直接給招生數字打臉該聲明，校方表示，近年辦學亮眼，招生逆勢成長近4%，總學生人數增加227人，其中學士班註冊率達98%，將近滿招；博士班也高達93%，總註冊率近95%，代表暨大獲高中生青睞，也獲得碩博士班學生肯定，也因學生數持續增加，正積極地更新校內建築與設施，並且興建新的學生宿舍。