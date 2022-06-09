清寒生唐于田顧癌父感動全台灣人 6大學祭獎學金搶才

基隆高中學生唐于田的父親罹癌，父親在他學測前進加護病房、學測後不幸病逝。唐于田曾困苦到沒錢買口罩，1天只吃1個便當果腹，把獎助學金都用來支付父親醫藥、喪葬費用。他考取6所國立大學，逆境向上感動不少民眾。各大學昨天起，紛紛祭出獎學金「搶人」，唐于田的興趣是資訊相關科系，要念哪一所還沒最後決定，但很感謝各大學的提供的協助與關心。

唐于田申請入學考取國立東華大學、屏東大學、台東大學、嘉義大學、聯合大學與勤益科技大學。東華大學校長趙涵㨗說，看到媒體報導基隆高中唐于田雖然家境清苦，仍努力考上東華在內的6所國立大學，相當感動，已找到善心團體願意資助學生4年學費20萬元，也有人願意認捐部分生活費。

趙涵㨗表示，唐于田想念資管系，東華大學的電腦科學在全台排名第6，希望唐于田能選擇到東華大學就讀。

唐于田錄取嘉義大學資訊管理學系，嘉大肯定唐生不畏逆境考取6所國立大學的努力，昨天主動提出近40萬助學金，以及就讀嘉大的優勢，歡迎唐生選擇嘉大就讀。

另外，聯合大學、屏東大學等也都致電基中，可以提供唐于田獎助學金、打工機會等各方面就學上的協助。

基中校長鍾定先說，學校老師、校友會等協助已募到一筆就學金，讓他就學沒有後顧之憂，但鼓勵他自立自強。學生的興趣在資訊相關科系，目前還沒有決定念哪一所學校，正仔細評估中，也由學校老師協助，多個大學都已有提供獎助學金，但最終決定由學生自己選擇，建議他考量未來的發展、師資、興趣等做最好的選擇，基中永遠是他的家。

唐于田是基隆高中數理實驗班學生，從小與父親相依為命，原本開計程車維持生計的父親因病癱臥在床，家庭瞬間失去經濟來源。唐于田求學之餘，還要照料父親，負責醫藥費和全家開銷，曾因沒錢叫瓦斯，忍受寒冷洗3個月的冷水澡。

國立基隆高中臉書湧入很多民眾加油的聲音，唐于田引周杰倫歌「 稻香」裡一句「珍惜一切，就算沒有擁有」感謝大家，請大家不要再捐款的貼文，感恩的心讓大家都很感動，短短一天就有4千多人按讚及近500人留言加油打氣。

「不用再捐款了嗎？加油，現在的狀況，成就你以後，未來生活成長的動力，真的很心疼你，社會有很多很多的溫暖、很多很的愛心，阿姨祝福你」、「非常心疼于田年紀輕輕就承受這些生活上辛苦的煎熬，好好在大學生活中發光發熱，加油喔」。