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朝陽科大連3年勇奪天下USR大學公民調查私校第一

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
朝陽科大國際志工遠赴非洲坦尚尼亞、印度、越南、緬甸、柬埔寨及印尼等地服務，並榮獲青年海外和平工作團隊競賽獎項肯定。圖／朝陽科大提供
朝陽科大國際志工遠赴非洲坦尚尼亞、印度、越南、緬甸、柬埔寨及印尼等地服務，並榮獲青年海外和平工作團隊競賽獎項肯定。圖／朝陽科大提供

2022年「天下USR大學公民調查」結果出爐，朝陽科技大學從全台116所公私立大學中，以大學社會責任計畫（USR）實踐的傑出成果，連續3年蟬聯私立技專校院總排名第一，成為USR模範生。

朝陽科大校長鄭道明說，天下USR大學公民調查為國內權威調查之一，主要參考英國泰晤士高等教育世界大學影響力調查及聯合國17項永續指標，借鏡企業社會責任，從大學治理、社會參與、、教學承諾、環境永續四大面向，共計蒐集38項指標，檢視大學社會責任，朝陽科大在「環境永續」及「社會參與」展現亮眼的績效，在綜合排名領先各校，蟬聯全台私立技職第一。

鄭道明指出，朝陽科大致力多元實踐社會責任，連5年蟬連世界綠能大學全球百大，更連4年進榜英國泰晤士高等教育(THE)世界大學影響力排名，師生致力永續發展卓越成果獲國際肯定，展現社會影響力。校方落實永續發展藍圖，每年致力降低1%能源使用及碳排放量，並承諾2045年達成淨零排放目標，帶動大學、社會與地球共好。

鄭道明說明，環境永續是朝陽科大推動USR的重點領域。其中，工業設計系協助彰化農民將廢棄葡萄藤轉化為多樣文創商品，推動綠色循環經濟；應用化學系善用昆蟲費洛蒙，替代農藥使用，維護友善生態環境；環境工程與管理系組農輔團隊深入雲林麥寮，以無毒耕作持續推動環境永續發展。

此外，行銷與流通管理系以智慧商務與行銷模式，塑造南投中寮石虎與農業優化創生社會實踐模式，帶動地方創生；銀髮產業管理系首創「幼老共園」照護模式，輔導社區幼兒園轉型，實踐在地老化社會創新；休閒事業管理系深入社區推動銀髮膳食營養教育，善盡大學社會責任獲肯定。

朝陽科大應化系費洛蒙微膠囊研發，獲選農委會年度十項重點展示技術，減少農藥使用，協助地方創生受好評。圖／朝陽科大提供
朝陽科大應化系費洛蒙微膠囊研發，獲選農委會年度十項重點展示技術，減少農藥使用，協助地方創生受好評。圖／朝陽科大提供


民調 英國 幼兒園

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