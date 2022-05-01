台大校園限速20連腳踏車也超速？ 大學防超速花招百出

台大校園內日前發生嚴重車禍，引起社會譁然。實際上，國內各大學校園多半開放汽車通行，但行人、汽車、腳踏車三方通行靠得卻是「默契」，但也有學校擔心車輛超速而設有「減速丘」，甚至還有學校砸錢加裝測速照相，就是希望師生能「多注意車速」，避免憾事發生。

台灣大學校園內前天一名博士生騎著單車在椰林大道上，遭同樣是台大學生的女駕駛人開車撞上，博士生左側鎖骨骨折，肝臟有挫傷，四肢嚴重外傷，目前暫無生命危險。不過台大化學系副教授徐丞志也在臉書發文指出，在校園內速限20公里的道路上被撞成這樣，當老師的實在很難過。

台大今天也說，本次事故原因經初步研判與超速無關，但學校已在重要路段與熱點已都有設立速限警告與超速違規取締，未來除了持續加強校園交通安全宣導工作，也要求駐衛警會強化校園交通稽查作業，取締違規。

一名台大校友表示，歐美學校幾乎不會讓這種事發生，多數時候，師生必須將車輛停放在校外停車場，再從停車場走路進入校園。他也點名曾經留美的台大校長管中閔，台大交通管理缺乏配套，不僅沒有人車分流，也缺乏管制，夜間照明又因要兼顧生態僅加裝矮燈，夜間光線嚴重不足，校園常是險象環生。

文化大學一名教授過去也曾在美國留學，他以紐約大學為例，整座大學散布在城市中，確實難做到人車分流，但學校仍會畫設出行人密集處，汽車進不去；若是在近郊的大學城，汽車基本上都只能停在校外，不能開進校內，完全落實人車分流。

該名文大教授也說，台大校園內除了汽車多，學生腳踏車更多。他認為，腳踏車道若只能在車道走，對行人來說相對安全，但現在問題是腳踏車、汽車混在一起，也許可規畫汽車走中間，行人、腳踏車各設專用道走旁邊。

但也有一名台大教授提到，椰林大道、舟山路各設有一台測速機，而他日前在在狹窄的舟山路上，被一台共享單車駕駛「嫌慢」，於是突然從車子左側切到車頭前，再從右邊揚長而去。由於自己被嚇到，因此也定睛抬頭看了一下測速機的數值，沒想到數字竟瞬間飆破20。

「台大生向來讓人覺得腳踏車最大」，一名台大校友表示，許多學生腳踏車就橫衝直撞，但因為汽車並沒有分流，若晚上天色昏暗，真的非常危險。

該名台大校友認為，台大交通管理缺乏配套，要就主張腳踏車與生態最大，不然就該限制汽車，結果現在又圖方便在主要幹道兩側小路去畫停車位，這麼多停車格的目的只為了收錢，卻讓校園大亂，令人納悶。

也有一名常去台大開會的國立大學行政高層直言，台大椰林大道夜間昏暗，「不出車禍才奇怪」。另一名台大教師也提到，尤其晚上學生的腳踏車幾乎都沒裝車燈，即便汽車已經開了大燈，還是需要「定睛」才能閃避騎車的師生。

而聚焦東台灣，花蓮東華大學去年發生一起英美系某學生在東華體育園區發生自撞死亡車禍意外，東華大學校方基於安全理由，今年二月申辦定點測速設備的硬體採購案，並計畫九月完成定點測速設備建置並開始執行。

而東華大學設置測速照相的位置，就是曾發生機車死亡案件位置兩處。東華大學副校長徐輝明受訪表示，屆時將維持校內速限時速30KPH規定，但時速逾50KPH為舉發違規標準，若師生違規超速，作業費每次自51元起算，時速每逾1公里加罰1元。換句話說，若時速55公里，則要罰55元。

徐輝明說，過去校方分析車禍成因，發現學生都是在轉彎處轉不過去，其中一個可能因素是車速太快，另一個因素是學生在恍神，但學生也極可能因為車速快導致恍神。由於架設測速照相的路段並非直線，而是在轉彎處，他強調，速限設這麼寬是希望能發揮教育的意義，讓學生能在過彎時有所警覺。

場景再拉來同樣擁有廣大校地的新竹清華大學，該校校地超過100公頃，校園除了開放汽車，也開放外送機車入校，但校內也設有三台測速照相機，速限定在20。不過校方也觀察，往往超速者就是送貨員，或是外送機車，也會不定期有人出來測速與勸導，若違規太多則無法進入校園。

不過清大也說，由於校內陡坡多，學生騎乘自行車、步行意願較低，學生都是搭乘校園公車往返各教學系館，藉由大眾運輸來取代私家汽機車，也能緩解校園交通問題。

位於台北市文山區的政治大學也是如此，學生多利用校內巴士往返各教學系館，而在政大的主要道路兩側，多設有人行步道，確保人與車能分離，避免險象環生的場景。