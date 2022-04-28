東海大學簽署「大學永續發展倡議書」 啟動智慧淨零

東海大學成立永續發展辦公室，今與台灣永續能源研究基金會簽署「大學永續發展倡議書」，宣布啟動「智慧淨零服務聯盟」和「企業永續影響力聯盟」，產學研社攜手解決當前SDGs與ESG關鍵議題。

東海大學校長張國恩說，大學要推動USR，最有影響力的做法，就是攜手企業一起推動CSR和ESG，一起面對氣候變遷和淨零排放。

為了擴大在永續發展的影響力，東海大學成立了永續發展辦公室，設置1.5公頃的智慧淨零示範園區，東海積極建立東海大學環境特色研究中心、營造綠色大學、建立跨領域永續人才培育基地、推動各項永續倡議與企業輔導等四大工作目標。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新指出，東海大學在基金會舉辦的第一屆TSAA台灣永續發展目標行動獎榮獲4金1銀，在TCSA台灣企業永續獎中更榮獲永續典範大學獎、永續報告白金獎、社會共融領袖獎三項大獎，在推動大學社會責任與大學永續治理的表現令人驚艷，期望未來雙方合作。

未來東海大學將由副校長張嘉修帶領的生質能、負碳技術、智慧生態與循環經濟整合研究團隊，以及管理學院院長陳鴻基講座教授主導的結合數位轉型與ESG的永續服務。

這兩個聯盟過去協助上市櫃企業在節能、AI智能化管理、藻類與負碳技術實廠運用、永續報告書編纂、道瓊永續評比DJSI、碳揭露CDP、TCFD氣候財務揭露、ESG永續資訊系統上。