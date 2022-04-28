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上班族久坐也能運動 長庚大學工設系畢展推創新設計
長庚大學工業設計學系近期舉辦第25屆畢業專題校內成果展，今年畢業學生的展覽以「On Fire」為主題，強調設計正在「發燒」，傳達在疫情的影響下，即使許多的活動都受到影響而停擺或延期，學生們仍然持續運用設計來推動及改變世界。
本次工設系展覽作品多元，共計有37位學生展出34件作品，除了聚焦發展的「醫療設計」與「跨領域創新」特色外，也包含了前曕科技應用、永續發展、社會設計與文創設計等類別；設計的展現型式則有產品設計、服務設計、互動設計與視覺傳達設計等。
醫療設計方面，學生王亭云針對輕度失智患者設計作品「知廚」，讓患者透過各種提醒的輔助設計，經由記憶、嗅覺、 味覺等刺激，可以知道下一步該做什麼，延緩病情惡化。江沛晴的「相生 ENGENDER」，則運用中醫五行相生的概念，整合刮痧按摩器具、藥膏與行動APP，讓使用者以最適合的方式保健身心。
社會設計方面，許馨方的作品「食食相伴」，先探索獨居長輩的飲食與送餐議題，再透過設計QR識別碼及顏色標籤，讓產品經由物聯網，調配長輩個別飲食需求，大幅減輕社工人員的負擔。黃暐婷的作品「Cygnus」則希望為上班族久坐的問題提出解方，她以天鵝優美的姿態設計出圓滑流線的外形，柔軟椅墊搭配安全椅身，讓上班族坐著也能運動。
工設系表示，今年校內成果展於活動中心3樓舉行，將展至5月1日，接著將於6月1日至4日參加台北南港展覽館2館的新一代設計展，歡迎大家了解每件作品背後的故事。
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