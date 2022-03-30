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成大理工生找首份工作「月薪沒4萬不做」 夢想泡泡被戳破

聯合新聞網 / 綜合報導
一名成大生希望首份工作月薪要有4萬，被家人說是眼高手低，發文抱怨。 示意圖／ingimage
一名成大生希望首份工作月薪要有4萬，被家人說是眼高手低，發文抱怨。 示意圖／ingimage

不少今年的應屆畢業生，最近已開始在寫、投履歷或準備找工作，求職過程中最在意的當然就屬薪水待遇。一名即將畢業的成大生表示，他覺得月薪如果沒有四萬，「完全不能接受」，況且自己念的還是前四大的工學院。

該名成大生在Dcard論壇上發文指出，自己正在找喜歡的工作，條件還包括要離家近、工作內容喜歡、待遇合理、工時正常。會要求月薪四萬是因為，物價相較十年前漲了1.5倍，當時最低薪資22k，如今也該有30k才對。

此外，經過自我評估，他認為自己讀到了成大工學院，找的又是專業的工作，要求40k並不過份，後來也順利收到了面試邀約，把喜訊分享給家人聽卻被罵說是「眼高手低」，讓他忍不住直呼「奴啊，這社會奴啊」。

貼文亦引發不少過來人熱議，「我覺得每個人都有心中的價、不去求全是對的，不然進去也是難過。如果深信自己值得這個價就繼續下去。資方不出這價也只是資方認爲你不值這個價而已。」

「看起來有加班加爆四萬應該是絕對沒問題啦」、「其實要看地區和產業吧，如果是台北要四萬，產業對了其實不難找，但如果是中南部的話很難」、「四大理工科畢業要求四萬還好吧，有很過分嗎？去台積電應徵就超過了啊！」

然而，也有人認為，書讀得好不等於工作能力好，況且在大學根本學不到太精的東西，在還沒有為公司創造出自己該有的價值之前，根本沒那個資格去要求人家該給你多少的薪資。甚至有人笑說，「四萬是電資學士在喊的，工學院學士就算了吧，先秤秤自己幾兩重，不要只會怪罪社會虧待你。」

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