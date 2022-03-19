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台北海大56周年校慶 蔡英文：海洋是台灣最重要的出路

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統說，海洋是台灣最重要的出路，這幾年來，政府成立海洋委員會，積極推動海洋事務，也設立了國家海洋研究院，加強培育海洋人才。本報資料照片
蔡英文總統說，海洋是台灣最重要的出路，這幾年來，政府成立海洋委員會，積極推動海洋事務，也設立了國家海洋研究院，加強培育海洋人才。本報資料照片

蔡英文總統今天上午出席台北海洋科技大學56周年校慶，她表示，海洋是台灣最重要的出路，政府近年來積極推動海洋事務，加強培育海洋人才。對於該校推動產學合作，培育專業人才，蔡總統也表達肯定與感謝。現場包括立委余天、教育部次長林騰蛟及台北市副市長蔡炳坤也共同出席。

蔡總統致詞時表示，很高興一起來慶祝台北海洋科技大學創校56周年。她還記得2016年當選總統後，參加了學校的50周年校慶，當時就深刻感受到，校方非常努力落實學用合一，為學生提供專業的課程訓練，強化跟職場的連結。

蔡總統指出，過去6年來，台北海大不斷進步成長。除了持續推動產學合作，學校也從技術學院升格為科技大學，致力於充實教學資源和研究能量。她要感謝董事長林世宗、校長林俊彥及所有教職同仁的付出，為台灣培育許多專業人才，進而促進台灣海洋產業的發展。

蔡總統說，台北海大跟台灣海洋大學、高雄科技大學，共同組成了「海洋聯盟」，宣示今年為「海洋教育元年」。不論是針對海洋政策、海洋科學或航運領域，3所學校都會加強合作交流。同時，學校之間也能跨校修課，共享各類訓練設備。相信透過跨校的緊密合作，互相交流資源，將提供學生更多元豐富的學習機會，對於台灣的產業發展，也會有更大的貢獻。

蔡總統說，海洋是台灣最重要的出路，這幾年來，政府成立海洋委員會，積極推動海洋事務，也設立了國家海洋研究院，加強培育海洋人才。在台灣海洋事務的發展道路上，她要再次感謝台北海大的支持，努力培育海事和商業的專業技術人才，並祝福校務蒸蒸日上，持續蓬勃發展。

海大 教育部 蔡炳坤

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