大一起提早接軌職場 義守大學與高雄萬豪酒店產學合作
義守大學與高雄萬豪酒店今天簽訂「產學策略聯盟合約」將由校內師資培育學生，再由高雄萬豪酒店專業主管與主廚擔任業師，教授飯店管理、廚藝教學、行銷企畫等內容，從大一起就培育學生提早接軌職場，並將提供實習機會與獎助學金補助，培育觀光產業菁英。
義守大學表示，學校觀光餐旅學院設有觀光學系、餐旅管理學系、廚藝學系、休閒事業管理學系等，本次與高雄萬豪酒店合作共享資源，結合義守大學今年建置完成全國首創的「Cooking Studio & Library」，可進行私廚實境秀，同時將生活美學注入於廚藝教學中，另外校內也規畫大師講座系列課程，由高雄萬豪酒店各部門主管分享與傳授工作經驗。
高雄萬豪酒店董事長張天吉表示，義联集團有多元的事業體系，非常重視人才的培育，這次與義守大學產學合作，將發揮一加一大於二的加乘效果，以最完整的訓練提升學生理論與實務上的能量，張天吉現場也為義守大學實習生準備高雄萬豪酒店員工姓名牌，象徵每位實習的義大生都將接受最全面的職場培訓內容。
簽訂儀式結束後，由高雄萬豪酒店皇饕牛排館鐵板燒副主廚徐仕勳與義大餐飲管理學系畢業校友陳家緯示範教授鐵板燒技藝。義守大學校長陳振遠表示，國際星級飯店與一流國際大學的合作，無論在硬體還是軟體上，絕對能帶來學習與就業的全新火花，期望以「標靶精英主管就業培育」大教室、大校園概念，培養更多頂尖觀光產業菁英。
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