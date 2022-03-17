大一起提早接軌職場 義守大學與高雄萬豪酒店產學合作

義守大學與高雄萬豪酒店今天簽訂「產學策略聯盟合約」將由校內師資培育學生，再由高雄萬豪酒店專業主管與主廚擔任業師，教授飯店管理、廚藝教學、行銷企畫等內容，從大一起就培育學生提早接軌職場，並將提供實習機會與獎助學金補助，培育觀光產業菁英。

義守大學表示，學校觀光餐旅學院設有觀光學系、餐旅管理學系、廚藝學系、休閒事業管理學系等，本次與高雄萬豪酒店合作共享資源，結合義守大學今年建置完成全國首創的「Cooking Studio & Library」，可進行私廚實境秀，同時將生活美學注入於廚藝教學中，另外校內也規畫大師講座系列課程，由高雄萬豪酒店各部門主管分享與傳授工作經驗。

高雄萬豪酒店董事長張天吉表示，義联集團有多元的事業體系，非常重視人才的培育，這次與義守大學產學合作，將發揮一加一大於二的加乘效果，以最完整的訓練提升學生理論與實務上的能量，張天吉現場也為義守大學實習生準備高雄萬豪酒店員工姓名牌，象徵每位實習的義大生都將接受最全面的職場培訓內容。