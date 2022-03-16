研究生敲定指導教授被反悔恐重考 他指合理：都會查背景

學生拚上研究所，最重要的就是找指導教授，一般來說，需要先寄信徵詢後，面談多位互相了解以便挑出最佳人選，最終簽訂指導同意書才算完成。一位研究生沒想到，自己會被教授答應又反悔，白白推掉第二志願研究室，現在恐怕要休學重考。然而，有曾幫教授打聽學生的網友道出查背景幕後。

一名研究生在Dcard以「找到教授上岸卻又被踢下岸」為題發文表示，他上週找到教授願意指導，昨（15）日卻突然收到教授反悔信件，坦言目前心情雜亂「沒有說原因，我猜應該是找到更優秀的學生了」，並自責愚蠢不夠優秀，「教授承諾後就將第二想去的研究室的機會推掉了，現在大部分兩年畢業的教授也都收滿」，可能面臨休學重考。

網友驚訝「教授這樣不太OK吧！」、「重考還不是要找教授」，不過，一位陽明交通大學網友另起發文表示，「你們每個人都以為口頭說好，就決定教授一定要收嗎？」，他指出，教授通常會請人去查學生身家，例如背景、資歷、人品等等，「我之前就是幫忙打探，該學生以前有被送性平處分，這樣的人還要放進來女生較多的實驗室？」，籲大家別聽片面之詞瞎挺。

沒想到有其他網友透露「True！上次被教授拒絕原因就是高中偷玩手機被抓到，被記警告」，因為教授要求看高中成績單；但也有人說「學生備取到比較好的學校，也會放鳥原校的教授」、「大家都差不多啦」、「任何一方是都不應該毀約，但是學生被毀約跟老師被毀約，所承受的傷害是完全無法比較」。