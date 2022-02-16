躋身全球！清大獲亞洲第一面STARS大學永續金質標章　

STARS是國際知名的大學永續評比系統，參與評比的全球一千多所大學中，只有137所學校獲得金質標章，其中一所就是國立清華大學；清大今指出，亞洲共有20所大學、台灣有5所大學參與填報，過去最優的表現都止步於銀質標章，清大首次參與即獲金，成為全亞洲第一所在此評比獲得金獎肯定的大學，一躍為亞洲最「綠」大學。

STARS (The Sustainability Tracking, Assessment& Rating System）2006年由高等教育永續促進協會（AASHE）創辦，2010年起展開評比。由大學自主參與填報，以全面且一致性的標準來評估大學的永續表現。

全球一千多所大學中，僅有10校獲得最高等級的白金標章，包括史丹佛大學、柏克萊加州大學及康乃爾大學等。獲得金質標章的大學則有137所，包括美國的麻省理工學院、哥倫比亞大學、耶魯大學、普林斯頓大學、賓州州立大學、西北大學、伊利諾大學香檳分校，加拿大的英屬哥倫比亞大學，愛爾蘭的科克大學等。另有159所大學獲得銀質標章，41所大學獲得銅質標章。

清大永續辦公室執行長林福仁指出，STARS大學永續評比項目共分為學術（教學、研究）、參與（師生、社區、公共參與）、校園管理（建築、節能、採購、交通運輸、廢棄物及廢水處理）、行政規畫（多元平等、財務投資、工作環境）、創新領導五大類，填報項目多達113大項及1088小項，每一項都有具體的指標，且必須提出明確的數據及實證。

清大在各項評比項目中，以教學與研究表現最為突出。大學部共開設了517門永續相關課程，研究所也有216門，全校課程中與永續相關比率高達13%。此外，愈來愈多教授將研究與聯合國永續發展指標連結，釐清並解決人類未來將面對的環境危機。

林福仁表示，清大很重視學生的永續參與，除鼓勵提出校園永續的綠點子，舉辦提案競賽，也引導學生參與城鄉發展及區域創新。如清大「開門工作室」團隊2015年即與新竹市政府合作展開「東門市場活化」計畫，支持青年創業，輔導店家進駐，活化閒置攤位。同時在學校深耕計畫、科技部和教育部計畫支持下，在新竹縣的油羅溪流域鄉鎮市（尖石、橫山、芎林、竹北）推動智慧城鄉創生，促進在地的合作經濟，形成城鄉永續發展生態圈。