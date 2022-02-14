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輔英科大第五任校長就任 她獲校友、學界逾300人推薦
輔英科技大學今天舉行第五任校長就職典禮，由在校服務28年健康事業管理系專任教授林惠賢就任，校長遴聘時她獲中研院、大學院校等學術研究機構300多人，及逾半數校友連署推薦。對於辦學未來，林惠賢提出健康科技領航的「新三好」概念，引領學校邁向新的里程碑。
談到辦學想法，林惠賢提出，輔英成為健康科技領航的「新三好」概念，營造員工好、學生好、校友好達成共榮共存、互惠互助的力量；此外輔英是許多護理人員培育的搖籃，校內4個學院16個科系皆以健康為主軸，並以原有基礎融入「健康科技ABC」。
至於何謂健康科技ABC，林惠賢解釋，ABC分別為AI人工智能、Big data大數據以及cloud雲端，同時也在疫情時代重新思考與調整教學方式，將更多科技融入教學，以護理為基礎，將經驗傳承擴及其他科系，也是未來努力的方向。
今天的就任典禮上，由林惠賢任學務長時，成立學務處原住民族學生資源中心，「原young社」學生祝賀表演，別具意義。
林惠賢在校服務28年，為校內唯一的醫管博士，學術專長為健康照護與公共衛生政策評估、健康照護研究、多層次資料分析、生物醫學統計、量表編製及大數據分析等，任教資歷與研究成果豐碩，熟稔校務具多年行政歷練，在校長遴聘時，獲中研院、大學院校、學術研究機構300多人推薦，以及逾半數校友連署推薦。
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