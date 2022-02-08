光環不再？醫牙薪資遭「這科系」輾壓 過來人吐：CP值超低

111學年度學測日前考完，不少學生正為選填志願傷透腦筋。然而，近日就有一名網友指出，從朋友那打聽到工作15年左右的薪水，排名前三名的科系分別為「醫牙、電資、其他理工」，掀起大批網友熱議。

該名網友在PTT八卦版PO文表示，學測剛結束，考生要開始選填志願，許多家長也會到處打聽各科系的出路和收入，而自己打聽到工作15年左右的薪資，排行依序為「醫牙（有人說300、也有人說500+）、電資（200~500+）、其餘理工類（100~200+）、藥學（80~150+）、商科（80~150+）」。

這讓原PO好奇問道「以中位數為主，不討論特例（例如海運），有漏掉其他穩定高於80萬的科系嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「醫超慘好嗎」、「醫牙根本過時了，CP值根本超低」、「台灣現在是科技業至上」、「電資一開始就有了吧，不用那麼久年資」、「電資現在5年500是基本了，身邊工程師根本看不起醫牙的收入」、「聯發科今年新人就超過200了」。

還有網友留言「醫牙15年300=是低標，一定超過」、「前幾天看到醫師薪水的分享，真的有夠可怕，難怪一堆人都要擠醫學系」、「電機、資工、機輪、醫學都很高」、「科系那些都是用來參考起薪和入行門檻，你工作順利個15年，根本不用再care這些有的沒的」。