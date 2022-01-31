陽明交大合校周年持續陣痛 高科大、清大這樣挺過

陽明交通大學合校屆滿周年，磨合、陣痛期持續，而清華大學、高雄科技大學都是過來人。兩校校長回顧，師生合校初期常因一點小事爭論不休，「凝聚人心」是他們花最多心力投入的事。但從長遠來看，合校確實開創1加1大於2的綜效，除了論文和產學合作件數提升，也讓一所大學發展方向更多元。

談起合校甘苦，大學校長不約而同分享「最折磨人的，都是小事」。清華大學2016年併入新竹教育大學，推動合校的校長賀陳弘回顧，合校初期校務會議不平靜，原本隸屬竹教大和清大的教師頻發言，質疑自己資源被另一校剝奪，憤慨不平。擔任高雄科技大學合校首任校長的楊慶煜也說，高科大由3所公立大學水平整併，合校後決定沿用其中一校的網路系統，但忘記去除校徽，讓行政團隊飽受抨擊。

如何擺平人與人之間的紛爭和情緒？過來人坦言「沒有捷徑」，就是不斷傾聽、溝通，讓各種心聲都有發言的機會。時間也是一大幫手，兩校都在磨合數年後，終於遠離紛擾的陣痛期。

「這是一個勇敢的決定。」賀陳弘提到，當年為推動合校，他徵詢許多當過校長的前輩，有人指出合校爭議多，建議他等第二任期在做，以免無法續任。但他認為事不宜遲，還是在第一任期力推合校，希望提升國小教師品質。合校至今，清大生教師甄試通過率逾9成，已見成效。

楊慶煜也稱自己「膽子比較大」，才敢在2個月內參與拍板合併高雄第一科技大學、高雄海洋科技大學及高雄應用科技大學，並出任第一任校長。且高科大在合併首日，各行政處室都已整合，全校只留一個教務長、一個總務長，曾有教師質疑「為何選他不選我？」但楊慶煜認為此制縮短磨合期，利大於弊。

楊慶煜說，高科大2018年合校後，快速整併原本三校都有的相同科系，如今已完成原定目標的四分之三。整併的過程同步轉型，如商學院更名「商業智慧學院」結合人工智慧等新科技；工學院新增智慧機械課程。產學合作經費著提升，已從合校第一年的7億元，增至今年的10億元。

楊慶煜提到，高科大下一步更要提升「質」而非量，也就是強化學校在特定領域的記億點，好讓業界、學界想解決問題時，會想到高科大。舉例來說，台鐵列車自動保護系統（ATP）故障率高，高科大團隊近年協助國家所需，已有效降低故障率。