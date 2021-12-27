快訊

確定不選大新竹市長！林智堅曝後續生涯規劃 盼加速促成竹竹併

淡江大學師生體驗西班牙跨年習俗 吞12顆葡萄祈願好運

中央社 / 新北27日電

歲末年初之際，新北市淡水區長巫宗仁與淡江大學西語系主任劉愛玲等人今天在校園體驗西班牙跨年傳統，在12聲鑼響中，大家接續生吞代表12個月份的12顆葡萄，祈願新年獲滿滿好運。

淡江大學西班牙語文學系今天傍晚6時在外語大樓大廳提前敲鑼跨年，除巫宗仁及劉愛玲外，還有淡江外語學院長吳萬寶等貴賓，以及大批熱情的學生們參加，大家體驗西班牙跨年傳統，吞了12顆葡萄後，隨後舉杯和師生相互道Salud（乾杯），邀約來年豐盛。

活動中相當特別的是，有幾名淡水地區詩人如張台瓊、游淑惠、張素妹，把預先上網蒐尋吞葡萄習俗的心得化為詩句，並於現場即興吟詠：「吞下12顆豐盛圓滿的祝福/觸摸/2022第一根虎鬚」。

劉愛玲致詞表示，西語系跨年吞葡萄活動模擬西班牙當地風情，即使人不在馬德里太陽門廣場，也能體驗皇家郵局鐘塔前的跨年氛圍。現場提供西班牙桑格利亞（Sangria）水果酒，還有西班牙烘蛋、淡菜、章魚等西班牙小點（Tapas）都極盡巧思，大家都覺得十分盡興。

西班牙 跨年 新北 淡江大學

延伸閱讀

跨年不出門 486團購搶攻宅家「派對商機」

確保安全！北市稽查跨年主舞台、台北101高空煙火架設

亞太電信跨年熱區部署 出動逾百名工作人員

迎戰跨年傳輸量暴增 台灣之星動員250人次備戰

相關新聞

理組進科技業穩拿高薪「比醫生還猛」？ 網友：文組也有年薪破百萬

近年科技產業大熱，理科生成為優勢。一名網友發現，理工組畢業的年薪從兩百萬到五百萬不等，快要比醫生賺的還要多，向網友提問「大家會不會很後悔沒有好好唸理工科？」引起網路熱議。

中山大學團隊研發氫能源中和碳排放等 獲5國際發明獎項

中山大學化學系教授陳軍互帶領研究團隊，突破大規模生產氫能與高解析電子導線技術，兩項創舉榮獲2021美國科學暨發明展金牌、...

清大半導體學院揭牌 蔡英文：四所學院已成立是里程碑

國立清華大學半導體研究學院今舉行揭牌典禮，由蔡英文總統、教育部長潘文忠、新竹市長林智堅與力積電董事長黃崇仁等11間合作企...

高雄義守大學第三屆南原盃 吸引逾200名原民生參賽

高雄義守大學舉辦的「南區原住民族大專校院運動會」邁入第三屆，今年一改過往原住民傳統競技賽事，首次加入籃球和排球比賽，吸引...

中央大學EMBA校友會募410萬助社福團體 鄭文燦讚寒冬中暖流

中央大學今天舉辦EMBA校友「愛的鈴聲」感恩音樂會，其校友會發起慈善勸募，共募得410萬元全數捐助弱勢社福團體。

讀理工「這2科系」買不起房子？ 學霸30歲後悔：選錯了！

高中生在選組別時，會面臨要選「文組」還是「理組」，除了授課內容有落差以外，未來大學科系與就業方向都不同。日前一名網友表示，他高中時期班上前兩名考上「理組2科系」，卻在30歲的同學會後悔，稱自己「快30歲也買不起房子」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。