每年獲千萬預算研究不動產 政大盼落實居住正義

政治大學不動產研究中心昨揭牌，首任主任、地政系教授賴宗裕表示，將優先聚焦「居住正義」議題，研究當前居住政策，協助政府推動良善制度和現狀改革。另將發起不動產研究獎，針對優秀的不動產研究給獎，鼓勵學者和學生投入不動產學術研究。

此中心獲永慶房屋一年1000萬元經費支持，為期3年，不排除再延長。永慶房產集團董事長孫慶餘表示，30年多前，不動產交易沒有法令規範，亂象頻傳，永慶引進新式仲介，推動不炒房不賺差價，保障消費權益；後投入協助立法的推動，與產官學者花10年時間，促成「不動產經紀業管理條例」立法通過。如今政大不動產研究中心成立，盼作為健全產業秩序、維護消費權益的重要基地。

出席記者會的內政部次長花敬群說，促進居住正義是國家的重點政策，各部會和官員們，無不戮力健全和穩定房市制度。若是能得到產業界、學術界的經驗和研究支援，相關政策的制定不但能更全面，也更能回應市場狀況。期待此中心投入產學合作，為台灣的居住正義提供助力。