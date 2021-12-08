成大半導體學院設高雄分院 五大領域課程明年2月開課

半導體產業的上中游大廠陸續落腳高雄，成功大學今早與高雄市府簽署合作意向書，宣告「智慧半導體及永續製造學院」進駐亞洲新灣區成立高雄分院，協助台積電、台達電與日月光等15家大廠培訓半導體高階人才，開設晶片設計、半導體製程、半導體封測、關鍵材料、智能與永續製造等五大專業領域培訓課程，明年2月在亞灣85大樓開課。

教育部核定台灣大學、清華大學、陽明交通大學、成功大學設置半導體學院，成大在10月率先揭牌，今天宣告南進高雄亞灣區成立分院，高雄市長陳其邁與成大校長蘇慧貞在高軟園區簽署合作意向書。

繼台積電宣布投資高雄後，市長陳其邁曾預告還會有「大廠」進駐橋頭科學園區，時至今日仍未鬆口，僅預告說「快了」。陳其邁表示，半年前與成大研議半導體學院在亞灣區成立校區，校方展現的高效率讓他印象深刻。

陳其邁說，未來不管是半導體製程、5G AIoT（人工智慧互聯網）應用服務及材料三大領域，人才培育可說是重要的一塊拼圖，所以他全力支持且配合成功大學，歡迎成大來高雄培育更多半導體人才，跟高雄結成連理；所謂「10年河東、10年河西」，高雄構成完整的產業生態鏈，此時是北漂青年在南方發展的好時機，市府歡迎企業致電尋求協助，「我會打電話給總統」。

成大校長蘇慧貞指出，歷史上而言，南台灣是台灣製造業的重鎮，整個半導體產業上中下游有很重要的關聯，人才是命脈，成大提供公司產業需要的不同人才。