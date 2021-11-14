他列4科系問「哪個畢業後最慘？」網一面倒點名它：薪水還要回捐

大學科系五花八門，對未來求職及薪資有一定影響，對此，就有一名網友發文表示，有些科系畢業後不知道能幹嘛，更挑出4個科系「哲學、歷史、社工、中文」，好奇發問「哪個畢業之後在台灣最慘？」引發大批網友熱烈討論。

該名網友在PTT八卦版PO文表示，看台灣的大學科系，有一堆科系畢業之後不知能幹嘛，「課堂上又總是愛說自己學的多專業又多硬，專業是很專業啦，只是沒人知道你學那個可以幹嘛而已」。原PO進一步提問，「哲學、歷史、社工、中文，哪個科系畢業之後最慘呢？」

貼文一出，立刻掀起熱議，網友紛紛回應「哲學，不知道跑去哪沒遇過」、「社工系吧，薪水還要回捐」、「社工啊，接觸一堆負能量」、「社工啊，出這個系殘害年輕人」、「社工啊，一堆屎缺，其他還能提早轉職」。

不過，也有網友認為「社工那麼缺人，不會慘到哪去吧」、「怎麼會是社工，是社會學」、「歷史、中文還有老師可以當，沒到很慘」、「文組都差不多」、「視覺傳達也很慘」、「企管也不知要幹嘛，除非家裡有礦」。