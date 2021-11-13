北市大改制國立無望 遴選新校長爭議多

台北市立大學校長遴選爭議不斷，市長柯文哲日前表示，全台灣只有北市大是市立的，他也有詢問過要不要回歸到國立。據了解，柯市府曾在2016年行文教育部是否能將市北大改制國立，但教育部認為已經有很多國立大學了，因此無意願接手；北市大當初則是以舉辦世大運拒絕；副市長蔡炳坤說，會持續建立產官學合作，讓市府、市大相輔相成。

北市大自2013年起合併教育大學、體育學院成立後，戴遐齡擔任2屆校長已屆滿欲連任。議員林世宗指出，北市大拒絕成立校長遴選委員會，導致新校長難產，教育局去年發通知遴選新校長，北市大竟發了10張拒絕成立遴選委員會的公文。

林世宗批評，北市大至今領取百億補助，卻連年虧損，幾乎沒能力自行爭取產學研究案，又把經費挪入校務基金無法監管，北市府卻一點半法也沒有。柯文哲說，目前是代理校長，全臺灣只有北市的市立大學是市立，他也有詢問過要不要回歸到國立，未來對於北市大的校長人員還是會朝遴選的方向進行；蔡炳坤補充說，絕對會依法行政。

事實上，柯文哲在2016年時，就曾行文到教育部和北市大，詢問雙方是否願意改制為國立大學，並由教育部接手管理。北市教育局指出，當初認為全台灣只有台北有市立大學，加上高等教育本就由教育部負責，地方政府主管國民教育，且市大經營管理也屬市府預算，才詢問雙方是否有意願改制與接管。

教育局副局長陳素慧說，教育部當時回應說已經有很多國立大學了，並無意願接手；北市大則是以籌辦世大運為由，不適合也不願改制。

不過蔡炳坤說，一個城市因為擁有大學的學術基礎而進步，一所大學也因為有城市的實踐經驗而偉大；北市大就像是智庫，市府就想是基地，兩者相輔相成，會持續努力結合產業與北市大建立更緊密的產官學合作關係。

至於北市大新校長的遴選，蔡炳坤表示，當前最重要工作就是在依法行政與尊重學術自由之間取得平衡，有信心經由遴選機制選出新校長，帶領北市大向前邁進。