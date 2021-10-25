汽車廢料製作時裝配件 明道大三生擊敗各國高手獲獎

時裝設計新人獎是亞洲歷史最悠久的時裝設計競賽，今年18個國家地區合計450名選手參賽，作品近千件，明道大學時尚系大三學生賴名浩使用汽車廢料，設計可拆可混搭的服裝，以最年輕得獎人之姿勇奪最佳商業潛力獎。

賴名浩今年7月入圍服裝設計新人獎，捷報傳出，明道大學時尚系與有榮焉，現今賴名浩得獎而且是最年輕得獎人，激勵系上學弟妹效法，及校方鼓勵學生見賢思齊。

賴名浩表示，明道時尚系非常重視養成實作能力，大一課程服裝老師說版型是服裝的靈魂，常叮囑學生要注重版型的細節，版型打得好，才會穿的合身又有質感，他大二開始創作，喜歡嘗試將不同材質融入作品中，雖然耗時耗工，但能創造出令自己滿意的效果。

賴名浩每年都會設定學習目標，時裝設計新人獎是他非常想挑戰的比賽，因此大三時設定為校外參賽目標，比賽過程中經常多天不眠不休趕工，當作品由設計圖變成實體服裝，是他辛苦的最大收穫和成就感。他說，得獎後，希望未來5至10年內自創品牌，即使台灣設計師自創品牌並不容易。

賴名浩得獎作品「進界」的布料圖案是由他親手繪製，使用回收的廢棄車輛安全帶及工廠剩餘材料例如臘繩、斷碼織帶做配件，服裝能單品多元搭配、可多層次的組合，符合永續、創意、功能、機能的競賽設計主軸。得獎作品將在文化部主辦的臺北時裝周活動，送往松山文創園區展出。

明道時尚系主任郭大維指出，經濟部工業局主辦、紡拓會執行「2021時裝設計新人獎（Taiwan Fashion Design Award)」1987年開辦至今已35屆，總共吸引來自全球超過1.4萬名服裝設計菁英參賽，今年只有12位時尚新秀設計師能入圍決賽，賴名浩是大三學生，能擊敗眾多設計師而獲獎，十分難得。

明道大學定位為產學型大學，重視學用合一，校長郭秋勳表示，學生在大學四年中有一年的實務實習課程，必須進入產業界「做中學、學中做」，學校也鼓勵學生參加競賽提升專業技能，賴名浩得獎顯示明道大學設計學院跨領域、跨學科的學習養成是正確且成功方式。