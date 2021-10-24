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超熱血！政大EMBA自辦龍舟賽 秋雨綿仍奮力滑

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
政大EMBA舉行龍舟賽。圖／政大EMBA提供
政大EMBA舉行龍舟賽。圖／政大EMBA提供

政治大學EMBA校友會在台北市百齡左岸舉辦龍舟賽，號稱是全台首次校內自辦的龍舟賽，共有12支隊伍參加，政大EMBA校友會第6屆理事長謝宏明表示，未來可望拓展到跨校競賽，以龍舟會友。

政大EMBA校友會理事長盃龍舟賽，歷任校友會理事長出席力挺，包括前101董事長宋文琪，她說，過去說念EMBA必須挑戰3件事，包括登玉山、泳度日月潭、自行車環島，未來還要再增加一項龍舟賽，展現團隊士氣。

政大EMBA校友會第6屆理事長謝宏明說，划龍舟是一項講究高度合作，比賽時每一名成員都一樣重要，這項運動的精神意義，和商學院教導的企業經營內涵相近，近來已有企業將划龍舟活動，導入在企業訓練員工的課程之中。

謝宏明說，這是全台首次校內自辦龍舟賽，未來也希望能拓展到跨校競賽，以龍舟會友。

龍舟賽 EMBA 政大

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