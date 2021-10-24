聽新聞
test
0:00 / 0:00
超熱血！政大EMBA自辦龍舟賽 秋雨綿仍奮力滑
政治大學EMBA校友會在台北市百齡左岸舉辦龍舟賽，號稱是全台首次校內自辦的龍舟賽，共有12支隊伍參加，政大EMBA校友會第6屆理事長謝宏明表示，未來可望拓展到跨校競賽，以龍舟會友。
政大EMBA校友會理事長盃龍舟賽，歷任校友會理事長出席力挺，包括前101董事長宋文琪，她說，過去說念EMBA必須挑戰3件事，包括登玉山、泳度日月潭、自行車環島，未來還要再增加一項龍舟賽，展現團隊士氣。
政大EMBA校友會第6屆理事長謝宏明說，划龍舟是一項講究高度合作，比賽時每一名成員都一樣重要，這項運動的精神意義，和商學院教導的企業經營內涵相近，近來已有企業將划龍舟活動，導入在企業訓練員工的課程之中。
謝宏明說，這是全台首次校內自辦龍舟賽，未來也希望能拓展到跨校競賽，以龍舟會友。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言