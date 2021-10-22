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過去被誤為細川氏薊 興大研究團隊研究:是新物種臺灣薊

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
(A)臺灣薊的頭狀花序明顯下垂，花冠裂片直生 ，(B) 臺灣薊的基生葉(C) 臺灣薊葉背面密密地覆蓋著一層白色蜘蛛絲狀毛。圖／張之毅攝影、雪霸國家公園管理處提供
(A)臺灣薊的頭狀花序明顯下垂，花冠裂片直生 ，(B) 臺灣薊的基生葉(C) 臺灣薊葉背面密密地覆蓋著一層白色蜘蛛絲狀毛。圖／張之毅攝影、雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園管理處處委託中興大學長期調查雪山植物物候，今年發現過去被誤認為細川氏薊的臺灣薊，研究團隊經過比對小花數量及染色體等，發現與細川氏薊不同，是新的物種，今年已正式命名為臺灣薊，學名為Cirsium taiwanense Y.H.Tseng & Chih Y. Chang。

雪霸管理處指出，雪山主峰至東峰是有名的登山路線，也是攀登百岳的入門，當走在雪東線步道，花草樹木列隊歡迎，是否曾被一種葉子呈放射狀叢生，且整株渾身長刺的草本植物吸引過目光？或許正是菊科 (Compositae) 薊屬 (Cirsium) 植物。

雪東線步道的薊屬植物從葉背是否布滿蛛絲狀毛能分成2大群，沒有明顯被毛的是阿里山薊(Cirsium arisanense)，另一群起初歸類為細川氏薊(Cirsium hosokawae Kitam.)，但每月上雪山調查植物物候的中興大學研究團隊，注意到雪山上的細川氏薊似乎與文獻描述有些差異，決定著手進行調查。

雪管處表，植物分類研究中，考證模式標本非常重要，但是植物體許多特徵在製成標本後便會消失，例如花色，因此追溯原始發表文獻的形態描述也是重要關鍵，慶幸細川氏薊的命名者北村四郎 (Shiro Kitamura) 明確指出細川氏薊的花為紅色，所以雪山地區這種外觀跟它相似、花卻是黃色的薊屬植物，便有可能是其他分類群。

研究發現，這種未確定薊屬植物的總苞及小花數量，通常高於細川氏薊，研究團隊還觀察了兩者的染色體，未確定薊屬植物具有 2n=32條染色體，細川氏薊則有 2n=34 條染色體，這些強而有力的分類證據，支持研究團隊將該未確定薊屬植物作為新種發表；2021年由中興大學森林學系博士生張之毅與曾彥學教授發表為新種「臺灣薊」。

臺灣薊主要在雪霸園區分布，雪東線步道的臺灣薊主要分布於海拔2200至3100公尺之間，從登山口到哭坡的路邊或松樹林下，都有機會發現其蹤跡。

雪管處指出，雪東線步道上的薊屬植物終於驗明正身，分別是為臺灣薊跟阿里山薊，面對同樣綻放黃色花朵的兩者，除了冒著被刺到的風險翻開葉背檢查被毛與否，還有沒有其他識別特徵呢？「魔鬼藏在細節裡」，端詳臺灣薊跟阿里山薊的花，可見到臺灣薊的頭狀花序明顯下垂，而阿里山薊則是直立或斜生的花序；如果看得夠仔細，阿里山薊的花冠裂片呈現反卷，而臺灣薊為直生，其實它們挺不相同，未來有機會漫步雪東線步道，期待大家來拜訪薊屬植物，體驗它們用刺向人打招呼的俏皮。

臺灣薊。圖／張之毅攝影、雪霸國家公園管理處提供
臺灣薊。圖／張之毅攝影、雪霸國家公園管理處提供
細川氏薊(A) 開紫色花，花序明顯下垂，(B、C)葉背面被有白色蜘蛛絲狀毛。圖／張之毅攝影、雪霸國家公園管理處提供
細川氏薊(A) 開紫色花，花序明顯下垂，(B、C)葉背面被有白色蜘蛛絲狀毛。圖／張之毅攝影、雪霸國家公園管理處提供
阿里山薊(A)花序直立，花冠裂片反卷，(B、C)阿里山薊葉背無明顯被毛。圖／張之毅攝影、雪霸國家公園管理處提供
阿里山薊(A)花序直立，花冠裂片反卷，(B、C)阿里山薊葉背無明顯被毛。圖／張之毅攝影、雪霸國家公園管理處提供

阿里山 雪山 中興大學

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