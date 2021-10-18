全球傑出僑生校友表揚大會 馬國學者獲學術成就獎

台灣已有全球超過16萬畢業僑生，傑出優秀僑生校友遍佈各地，僑委會今年特別舉辦「110全球傑出僑生校友表揚大會」，與承辦學校崑山科大共同表揚，今天宣布目前任教馬來西亞新紀元大學學院中文系著名學者安煥然教授，獲得學術成就類最高榮譽。

安煥然在成大取得學、碩士與博士學位，深受台灣教育與民主化運動的影響。他表示，「台灣在我成長階段讓我非常刻骨銘心，在台歷史教育過程獲得深厚的文史基礎，也讓我同時經歷到民主化運動、社會化轉型最興盛時期。我看到台灣人對土地熱愛的堅持，及不懈的本土化的運動，這些刺激對於我教學與學術研究都有重要的影響。」對台灣政府與僑委會「表達的最大感謝」，儘管無法來台，將同步線上參加。

安煥然在馬國史學研究具崇高地位，2007年因著作「新山系列華族史料」、「獻身史集」貢獻良多，獲馬國新山中華公會頒發「歷史文獻有功獎」。為推動歷史學，2016年起任馬國歷史科學科顧問，長期服務文教事業。

崑大表示，安教授有「濃烈的台灣情懷」，經常向馬國僑社評述台灣主體文化的建構與現況，對於台灣文化與民主化歷程十分推崇肯定。他借鏡台灣，1995年至今是馬國最大報星洲日報的文化評論人，常對文教課題建言與批判，倡議馬華文化主體性，2019年兩本著作「邊緣評論：吾土吾民」與「邊緣評論：文化漫步」更被星洲日報評論為當年十大好書。