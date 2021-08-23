國際專家線上傳授專業知識 弘光遠距為學生定制課程

疫情影響，學生無法出國進行國際交流，弘光科技大學資訊工程系、護理系等系先後舉辦國際遠距研討會。護理系以「迎向新冠疫情下的護理教育新貌」為題，與菲律賓、印尼、泰國等師生進行討論；資工系則安排美國、加拿大、荷蘭等國際上無人機應用領域的專家學者，為學生量身定制課程，學生說，「無法出國也能與國際接軌，課程很實用。」

資工系副教授張成榮表示，疫情衝擊讓學生無法順利出國，今年初便開始針對無人機課程籌備「國際遠距教學與研討會」，邀請國際上無人機應用領域專家學者授課，內容包含無人載具的工程理念與復材結構、航空與地理空間資訊智能化的進程與轉化、光學雷達掃描儀與磁力計於無人載具上的應用等總共6堂課。

遠距教學課程中，在荷蘭Ampyx Power任職主要飛手與生產營運主管的Ryan Vu，以「無人載具的未來與操控者的職涯規劃」為題，與學生分享身經百戰的故事。他參與世界各地的無人機航太組織，曾在颶風襲擊期間，操控無人機參與美國NASA航太總署的颶風觀測計畫。

護理學院護理系利用遠距研討會，協助泰國佛統大學(Nakhon Pathom University，NPRU)一起舉辦國際視訊研討會，由系主任雷若莉、助理教授郝德慧分享「疫情間護理教育於USR/DGS執行模式」及「如何運用智慧資通訊科技(SMART ICT)輔助護理課程教學」，其他各國師生則針對「COVID-19 流行期間實現可持續發展目標的經驗」進行經驗分享。

學士後護理系主任林屏沂、護理系助理教授謝明欣帶著學生一起參加研討會。謝明欣表示，受到疫情影響各校調整教學方式，尤其國外各國醫院幾乎不開放護理生實習，只能找尋替代方案。研討會上泰國學生說比較喜歡視訊上課，台灣學生卻比較喜歡實體上課，「外國師生都認同，台灣人面對疫情比較自律，會戴好口罩及做好完善的防疫措施。」

護理系二技學生陳昱景說，原本要參加海外實習課程，受到疫情而取消，轉而參加國際研討會，雖然線上教學缺乏臨床操作，但是老師搭配影片，協助大家能盡量接近實務，在書面報告上，同學用心也能寫得更好。

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