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展現軟「食」力！金大食品科學系產學合作成果達30件

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金大食品科學系近年來積極進行跨領域合作，與台灣與金門業者產學合作30多件，展現學校的軟「食」力。記者蔡家蓁／翻攝
金大食品科學系近年來積極進行跨領域合作，與台灣與金門業者產學合作30多件，展現學校的軟「食」力。記者蔡家蓁／翻攝

新冠肺炎（COVID-19）疫情對全球食品產業發展的影響，消費者營養保健意識增強，大家對健康生活的需求渴望，金大食品科學系近年來積極進行跨領域合作，與台灣與金門業者產學合作30多件，展現學校的軟「食」力，並有30多名畢業生考取專技人員高考食品技師和相關證照，成果豐碩，頗受關注。

金大表示，該系食品科學系發揮學術專業能力，並促進台灣與金門產業的發展，近幾年產學合作成果豐碩，像該系執行教育部及科技部執行璀璨雙星計畫、高教深耕計畫、生醫產業與新農業跨領域人才培育計畫、台金鏈結之農食檢測技服平台聯盟計畫。

金大食品系主任賴盈璋指出，他們結合產官學相關單位致力於農產品開發，以提高其附加價值和升級轉型，近年來已有金門鹿茸飲品、石蚵精、金門烏魚膠原蛋白、酒糟烘焙產品、中秋應景產品、高梁豆腐乳、天貝、黑蘿蔔、酒釀檸檬乾、豆麥醬油、酒糟蝦等數十種產品。

賴盈璋提及，減碳及環保的訴求是工業發展的目標之一，高粱酒糟是金門酒廠釀酒的副產物，該系以資源再生化的理念成為新興材料，目前已朝高梁酒糟加工應用項目努力。

他說，像功能性成分及抗性澱粉的萃取利用、食用菌培養用材、畜牧業者配合牧草進行飼料調配用及製藥工業用材，研究成果已取得7件酒糟技術專利。未來希望能提供以金門高粱酒糟作為製備炭／碳材之先驅物，開闢一條在地化之發酵廢棄物利用方向的新範疇，並具有商業生產之無限可能與潛力。

金大校長陳建民表示，該校食品科學系致力於培養食品工業技術人才，教師教學認真，並成立多個特色實驗室-食品工程實驗室、化學實驗室、精密儀器室及食品微生物實驗室等，彼此整合成實用型生物科技導向之技術。此外，成立食品檢驗服務中心，藉由服務的過程及經驗中獲得教學及研究之收益，使知識在學校與社會間交流不息。

金大食品科學系在主任賴盈璋的帶領下，研發出洛神花蜜餞。記者蔡家蓁／翻攝
金大食品科學系在主任賴盈璋的帶領下，研發出洛神花蜜餞。記者蔡家蓁／翻攝
金大食品科學系研發技轉的酸白菜，也相當受歡迎。記者蔡家蓁／翻攝
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金門 高教深耕計畫 新冠肺炎

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