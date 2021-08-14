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興大「宅園藝」教居家花卉、種菜 線上直播大受歡迎

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
「宅在家線上園藝課程」計畫主持人是興大園藝系教授吳振發（左二）與助理教授陳錦木（右二）一起擔任講師，線上課程大受歡迎。圖／興大提供
「宅在家線上園藝課程」計畫主持人是興大園藝系教授吳振發（左二）與助理教授陳錦木（右二）一起擔任講師，線上課程大受歡迎。圖／興大提供

中興大學園藝系USR Hub「青銀樂園藝:花藝永續服務計畫」首創「宅在家線上園藝課程」今年6月起陸續推出「宅在家線上學種菜」系列課程，獲得許多民眾喜愛，好評不斷，8月14日、8月28日還有2場線上課程，目前已有超過700名民眾加入臉書社團參與。

興大指出，課程邀請園藝系助理教授陳錦木，線上教學盆栽植物的居家管理課程，讓民眾在家能夠跟著操作學習。計畫主持人園藝系教授吳振發教授表示，防疫期間針對民眾在家進行園藝活動進行意願、需求進行調查，發現大家隨著疫情的升溫，對於種花種菜的意願更強烈。

「青銀樂園藝:花藝永續服務計畫」是興大園藝系的青銀樂樂園藝USR與農友種苗股份有限公司，二度攜手合作，共送出600份的綠愛蔬菜種子、向日葵F-345種子，搭配線上課程教導民眾在家就能DIY種花種菜，舒緩疫情的不安情緒及活動筋骨。

「宅在家線上園藝課程：居家花卉繁殖」8月14日中午12點首播，「宅在家線上園藝課程：盆栽植物的居家管理」8月28日中午12點首播，網址可在臉書搜尋並加入「城室小園町FB社團」 ： https://www.facebook.com/groups/1376929736014268/

興大園藝系助理教授陳錦木，線上教學盆栽植物的居家管理。圖／興大提供
興大園藝系助理教授陳錦木，線上教學盆栽植物的居家管理。圖／興大提供

園藝 盆栽 疫情

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