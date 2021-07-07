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畢業就能當老闆？ 他問「讀企管能幹嘛」 過來人曝：超商店長

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在網路上發問，認為讀企管系空有理論卻沒有實務經驗，未來的出路真的好嗎？引發網友熱議。圖／Ingimage
一名網友在網路上發問，認為讀企管系空有理論卻沒有實務經驗，未來的出路真的好嗎？引發網友熱議。圖／Ingimage

大學指考即將登場，高三生除了專心應考，探究大學科系也是這個階段中相當重要的課題之一。對此，一名網友就在網路上發問，認為讀企管系空有理論卻沒有實務經驗，未來的出路真的好嗎？意外引發網友熱議。

原PO在PTT八卦板上以「企管系出來可以幹嘛」為題提問，表示扣除商院基礎課程，剩下一堆管理學相關學分，可是大學畢業生一進入公司也是從基層做起，不會是管理階層，沒有實務經驗讀一堆理論也沒用，學這些究竟要幹嘛？大學企管系畢業生有什麼一技之長嗎？

貼文一出，不少網友們留言回覆道「當企業高管啊」、「創業當大老闆」、「國考系之一」、「高中老師說過，你家沒開公司念企管是誰要給你管」、「商管學院都得自己去外面找資源」，也有網友表示「讀商院就是靠實習跟經歷換飯碗」、「畢業就有人找你去工作了。不過有一半會繼續去美國唸就是了」、「商院尤其企管的課很好修，就是讓你花時間修別的課、去實習，商業競賽、產學合作計畫要一直接」。

其中，不少過來人分享自身經歷「我60歲，同年紀朋友兩個成大企管畢業後奮鬥到40歲左右，都是上市公司的高階主管年薪超過200萬」、「我成大企管畢業3x歲在香港年薪400萬上下」、「我認識家裡賣豬肉的都念企管」、「銀行上班中」、「企管的同學後來混得好的，清一色都跨去財會金融了」、「認真回，我學店企管，出來真的當超商店長」。

一位企管系友則透露，管理學是「管理人類活動及應用」的科學，簡單來說就是管理就是做「決定」的一門學術，幫助你在商業行為上做各種決定的學問。企管系比較偏向一個「不知道未來要幹嘛、也不知道自己興趣在哪裡，但想唸商學院」的好選擇，可以很廣泛的接觸到各個領域的東西，但要學得紮實、學得深就要靠自己努力。

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