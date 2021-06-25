中原大學「泉源之谷」尊重自然人文 獲國際LILA大獎

中原大學表示，校園景觀「泉源之谷」設計案近日榮獲國際級景觀大獎LILA校園類首獎，是台灣第一個勇奪該獎項首獎的校園團隊。

「泉源之谷」主要設計師、中原大學建築系助理教授陳宣誠說，此案將一個校園既有空間，轉化為質感豐富的場域，並以全人教育的精神，在打造新空間的同時特別重視人、水、土地與植物的平衡，讓「泉源之谷」不僅是師生共同享受的地景藝術，也是校園滯洪池。這份用心，讓環境與植物都有了新的生命，也讓世界看到台灣的設計創意與施作實力。

校方指出，LILA（Landezine International Landscape Award）2016年創立，主要是挖掘並表揚富有創意、挑戰及實驗性的設計方案，歷屆得獎作品以歐美國家為主，今年第一次有兩組台灣團隊入圍複選，中原大學的設計案拿下第一座「首獎」！團隊成員包括中原建築專任教師陳宣誠、兼任教師蘇弘(＋＋工作室)與設計師王文心(王文心設計工作室)等人。

「泉源之谷」地景藝術位於中原大學歷史最悠久的「懷恩樓」後方，緊鄰台灣現代圖書館代表作「張靜愚紀念圖書館」，也是2020年中原大學65周年校慶啟用的紀念性地標。該場域在改造前因地勢及植栽狀況不佳，相對低窪陰暗，也經常在颱風來襲時淹水，因此名譽校長張光正特地邀請地景藝術大師、同時也是中原建築系校友的陳宣誠負責操刀設計，整個設計發展與施工歷時一年才完成。

中原設計團隊為解決困擾多年的淹水問題，同時診治一旁「全人大道」的榕樹群，調整地面高程以重新引導降雨時的排水方向，並請植物專家為榕樹林道的部分根系進行清洗，藉由地下涵管與滲水管往下滲流，匯集至草地下方的雨水積磚槽與回收槽，成為校園滯洪池，兼具環保、永續、美化等功能。

LILA評審在結語中指出，此方案挑戰了整新（restoration）的概念，處理因為年歲久遠和大型榕樹根系破壞而頹傾的校園空間。「該設計探索了幾種不同模式的滲透性，以及無機物與生命之間的混雜性」，主辦單位肯定設計團隊為探索現代景觀做出貢獻和努力，並提供了創意的解決方案。

陳宣誠有多國地景設計經驗，他表示地景是容納生活的容器，讓不同的生命有一個可以共同生長的環境，相信透過構築對於場所中未來的生活、事件與感受進行想像，而演化的力量則是透過生命來展現，是大自然與人類生命的總和。因此，他在設計「泉源之谷」時，特別強調要讓周遭植物都能健康恣意地伸展。

中原大學指出，「泉源之谷」地景大膽採用大片紅土色澤的耐候鋼材做為背牆，涓涓水瀑自牆面流下，象徵中原當年創建於布滿紅土的普仁崗上，是上帝開展台灣高等教育的起點之一，也是「全人教育」的源頭。此設計案與中原大學教育理念「尊重自然與人性的尊嚴，尋求天人物我間的和諧」相互輝映，曾連續3度榮獲教育部「友善校園獎」的中原，此次再以校園地景設計榮獲國際景觀大獎肯定。 中原大學榮譽校長張光正認為，泉源之谷作品闡釋了中原全人教育的理念。圖／中原大學提供 中原大學建築系助理教授陳宣誠主導改造學園懷恩樓區域景觀和排水等問題，以「泉源之谷」為名獲國際級景觀大獎LILA校園類首獎。圖／中原大學提供 「泉源之谷」作品解決困擾多年的淹水問題，同時調整「全人大道」的榕樹群地面高程，重新引導降雨時的排水方向。圖／中原大學提供

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