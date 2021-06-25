中原大學「泉源之谷」尊重自然人文 獲國際LILA大獎
中原大學表示，校園景觀「泉源之谷」設計案近日榮獲國際級景觀大獎LILA校園類首獎，是台灣第一個勇奪該獎項首獎的校園團隊。
「泉源之谷」主要設計師、中原大學建築系助理教授陳宣誠說，此案將一個校園既有空間，轉化為質感豐富的場域，並以全人教育的精神，在打造新空間的同時特別重視人、水、土地與植物的平衡，讓「泉源之谷」不僅是師生共同享受的地景藝術，也是校園滯洪池。這份用心，讓環境與植物都有了新的生命，也讓世界看到台灣的設計創意與施作實力。
校方指出，LILA（Landezine International Landscape Award）2016年創立，主要是挖掘並表揚富有創意、挑戰及實驗性的設計方案，歷屆得獎作品以歐美國家為主，今年第一次有兩組台灣團隊入圍複選，中原大學的設計案拿下第一座「首獎」！團隊成員包括中原建築專任教師陳宣誠、兼任教師蘇弘(＋＋工作室)與設計師王文心(王文心設計工作室)等人。
「泉源之谷」地景藝術位於中原大學歷史最悠久的「懷恩樓」後方，緊鄰台灣現代圖書館代表作「張靜愚紀念圖書館」，也是2020年中原大學65周年校慶啟用的紀念性地標。該場域在改造前因地勢及植栽狀況不佳，相對低窪陰暗，也經常在颱風來襲時淹水，因此名譽校長張光正特地邀請地景藝術大師、同時也是中原建築系校友的陳宣誠負責操刀設計，整個設計發展與施工歷時一年才完成。
中原設計團隊為解決困擾多年的淹水問題，同時診治一旁「全人大道」的榕樹群，調整地面高程以重新引導降雨時的排水方向，並請植物專家為榕樹林道的部分根系進行清洗，藉由地下涵管與滲水管往下滲流，匯集至草地下方的雨水積磚槽與回收槽，成為校園滯洪池，兼具環保、永續、美化等功能。
LILA評審在結語中指出，此方案挑戰了整新（restoration）的概念，處理因為年歲久遠和大型榕樹根系破壞而頹傾的校園空間。「該設計探索了幾種不同模式的滲透性，以及無機物與生命之間的混雜性」，主辦單位肯定設計團隊為探索現代景觀做出貢獻和努力，並提供了創意的解決方案。
陳宣誠有多國地景設計經驗，他表示地景是容納生活的容器，讓不同的生命有一個可以共同生長的環境，相信透過構築對於場所中未來的生活、事件與感受進行想像，而演化的力量則是透過生命來展現，是大自然與人類生命的總和。因此，他在設計「泉源之谷」時，特別強調要讓周遭植物都能健康恣意地伸展。
中原大學指出，「泉源之谷」地景大膽採用大片紅土色澤的耐候鋼材做為背牆，涓涓水瀑自牆面流下，象徵中原當年創建於布滿紅土的普仁崗上，是上帝開展台灣高等教育的起點之一，也是「全人教育」的源頭。此設計案與中原大學教育理念「尊重自然與人性的尊嚴，尋求天人物我間的和諧」相互輝映，曾連續3度榮獲教育部「友善校園獎」的中原，此次再以校園地景設計榮獲國際景觀大獎肯定。
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