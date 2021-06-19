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台大要讓學生自創領域、任選4學院課程 將報教部審核

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台灣大學。本報資料照片
台灣大學。本報資料照片

台灣大學去年發表2028未來大學願景，要推跨域學程，包括院不分系與校不分系學士，讓學生自選專長修課。台大今天在校務會議中，通過創新學院「創新領域學士學位學程」計畫案，將以校內招收雙主修或轉系學生為主，不招收大一新生，招收對象30人為上限，師資也涵蓋醫學院，將提報教育部審核，若按台大去年規畫，最快可在111學年上路。

台大今日舉行校務會議，台大創新設計學院執行長陳炳宇在會中發表「創新領域學士學位學程」規畫案。根據現行規畫，該學士學程將不招收大一新生，以對內招收雙主修或轉系學生，招收對象以30人為限，希望讓學生自我探索、跨領域學習，創造新的領域。

至於修課架構，陳炳宇說，創新領域學士學位學程核心必修32學分，學生要先自我探索，設計自己的大學和人生規畫，之後再執行跨領域學習、移地學習和專題實作，並需修習4個非單一學院領域專長，至少要有48個學分。

規畫案中也舉例，假設學生立志清理海洋廢棄物，經課程團隊指導後，學生可自行設計創新領域「海洋環保科技」，專長領域可能包括海洋生態、毒物生理、有機化學、人工智慧等，學生可再根據志向跨院、跨系選讀，修讀完畢後，可持創新領域學士畢業，畢業時除取得畢業證書外，也能取得領域專長證書。

至於師資，陳炳宇表示，目前已囊括校內各院系師資，包括物理系、社會系、資工系、資管系、光電系、醫學系等，未來將利用水源校區大樓授課。

台大 教育部

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