台大社科院長選舉 學生批遴委會沒代表、特定勢力介入

台灣大學社科院長正在進行遴選，明日將舉行新任院長人選複決投票，候選人為台大社工系特聘教授、前學務長沈瓊桃，以及台大政治系教授、全國大學自主聯盟籌備會召集人蘇宏達。不過，台大社科院學生會不滿校長管中閔拒絕學生進入遴委會，使特定勢力的運作，幾乎完全控制出線人選。

對於學生會批評遴選委員會未納入學生代表，台大校方沒有回應。

台大社科院學生會副會長蔡朝翔表示，過去不少人認為院長的職權主要是學術募款，但實際上還包含許多教務與學務，甚至是空間管理。他也以去年底台大多起學生不幸案件為例，當時院長想裝防墜網，但學生會認為可以有更好的做法，若學生想要爭取校內空間，也必須透過院長向校方反映。

然而，社科院院長歷經遴委選舉、開會、公聽會、遴委投票，明天將舉行全院老師與職工學生代表複決。蔡朝翔說，遴選制度的原意已經蕩然無存，僅剩複雜的制度與無盡的運作鬥爭。他提到，遴選制度是由委員會全體決定「優秀的人選」適合擔任主管領導，但立意良好的制度，實行起來卻完全變調，反而成為但使特定勢力的運作可以幾乎完全控制人選的出線。

蔡朝翔指出，以台大社科院院長遴選來說，院長遴選委員會共有委員11人，由院內教師互選9人，校長任命2人。候選人向委員會登記後經過書審、面談，最後獲得委員會3/5（7票）同意才能進入複決。至於複決制度，遴選辦法規定「複決由本院專任教師及院務會議中非教師代表以無記名投票逐一為之，經複決權人過半數參與投票，其中三分之二不同意為不通過。若參與複決人數未達半數，視為複決通過。」在遴選委員會階段，候選人需要得到絕對多數委員支持才能進入複決，但是在全院複決時只要沒有在投票人數過半下被2/3票數反對，就能進入校長圈選的名單。

蔡朝翔表示，社科院院長遴選委員會的九位教師委員為政治系徐斯勤，經濟系王道一，社會系蘇國賢、曾嬿芬，社工系楊培珊、馮燕，國發所施世駿、新聞所張錦華、公事所陳淳文。在非教師委員的部分，根據遴選辦法，校長得從學生、職工、退休教師與社會人士中任命，去年學生會曾多次向校長爭取任命一位學生為遴選委員，校長卻以「校長做的會變成慣例」為由拒絕。

蔡朝翔說，校長擋住學生之後，換來的是任命社科院前院長、馬政府幕僚包宗和與永豐金董事長、國企系教授陳思寬，圈選退休教師、企業代表各一人。遴選委員中，馮燕、陳淳文等都曾參與挺管的大學自主聯盟，包宗和也在擔任監委審查管校長彈劾案時，公開宣讀自主聯盟的聲明。

而在通過複決的候選人中，蔡朝翔指出，蘇宏達教授是台大自主聯盟的活躍份子，在校長遴選爭議中曾利用歐盟中心資源舉辦挺管活動；沈瓊桃教授在過去兩年為管校長行政團隊的學務長。不過，今日有媒體報導，投票前夕，有台大教授在背後積極遊說、動員經濟系教職員，力擋蘇宏達出線，有如卡管翻版。蔡則認為，蘇與沈皆為管派人馬，這不過是管爺人馬的內鬥。

蔡朝翔說，這兩人當選，都是管爺人馬的勝利，這是遴選委員會已經決定的局面，但只要明天複決投票率不到一半，或者超過半數但沒有人達到2/3的反對票，社科院長遴選的決定權仍回到管中閔身上，由校長圈選。

商品推薦