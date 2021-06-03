亞洲地區最佳大學排名！中亞聯大兄弟校雙上榜

英國泰晤士報高等教育特刊最新公布2021 亞洲地區最佳大學排名，其中中亞聯大兄弟學校中國醫藥大學、亞洲大學雙雙上榜，中國醫藥大學排行64名、全台第4名、私校第2名；亞洲大學排名第139名、全台第10名、私大第3、非醫學類私大第1。中亞聯大董事長蔡長海說，希望兩校更緊密交流合作，更上層樓。

2021 亞洲地區最佳大學排名有30國家與地區、551所大學上榜，台灣有13所大學進入前200大。

亞大校長蔡進發說，創校20年的亞洲大學7年來，年年分別獲英國泰晤士報高教特刊各項排，穩健邁入國際化。今年亞大在論文引用、國際聲望及學術研究共5項評比中，均顯著成長，將繼續努力邁進。

他指出，5年前，亞大附屬醫院啟用，優質醫療獲中部民眾口碑，加上亞大成立AI精準醫療中心、AI學院及研究中心，與中醫大及其附屬醫院、亞大醫健、護理、資電學院合作，全力推展AI精準醫療，有了顯著研究成果與績效。

蔡進發說明，為了強化學生AI人工智慧時代的職場競爭力，亞大與微軟、亞馬遜AWS合作，成立AI研究所、博士班與菁英班，推動AI通識教育，在全校6個學院跨領域學習研究。讓每位同學研習Big Data「大」數據、AI「人」工智慧，及AIOT「物」聯網，能在AI職場上成為「大人物」勝利組。3年來，亞大師生參加AI競賽，獲10項國家新創獎，及33項大獎。

蔡進發指出，副總統賴清德今年三月在中亞聯大主辦的跨疫情時代數位學習研討會上，肯定中亞聯大配合「智慧國家」的願景，培育英才，進而發展數位經濟，令人欽佩。

亞大研發處指出，亞大「國際聲望」在全台排名第五，即使在疫情嚴峻的當下，這學期仍吸引千餘位外籍學生參加亞大「虛擬交換生」全英文線上課程，可見亞大教學品質與聲望，受到國際肯定。 英國泰晤士報高等教育特刊最新公布2021 亞洲地區最佳大學排名，其中中亞聯大兄弟學校雙雙上榜。圖／亞洲大學提供

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