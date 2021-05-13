隆乳病患義乳重建手術後研究 亞大醫鄭旭棠上國際期刊

隆乳手術是整形外科諮詢度熱門手術，但若隆乳後因罹患乳癌，需要進行義乳重建，是否會有負面影響呢？亞洲大學附屬醫院整形外科醫師鄭旭棠最近完成「隆乳病患義乳重建手術後」實證研究，並發表於國際美容外科醫學期刊「英國美容外科期刊（Aesthetic Surgery Journal）」，獲得國際醫界肯定。

鄭旭棠說，國際間針對隆乳病患因罹患乳癌，接受乳房切除及立即義乳重建手術後發生併發症的實證文獻不多，因此決定透過系統性評價與統合分析，比較隆乳病患及沒有隆乳病患，因罹患乳癌接受乳房切除及義乳重建後併發症的情形。

研究發現，隆乳病患因罹患乳癌接受乳房切除及立即義乳重建手術後發生併發症的情形，沒有比未接受隆乳手術的病患多。然而，之前接受過隆乳的病患，手術後發生血腫的情形較多，這方面還需要更進一步的研究以及術前的溝通。

鄭旭棠表示，希望藉由這份研究，能夠幫助患者解決臨床問題、造福病患，透過將成果撰寫成論文，分享予國際同儕，讓曾經隆乳過的患者，在接受義乳重建手術前，能有多一項參考指標。

他指出，女性朋友到整形外科諮詢乳房療程項目中，尤以隆乳手術熱度最高，其中包括單純希望罩杯升級變大的年輕女性，也有因產後乳房萎縮變小的中年女性。

然而乳癌發生風險節節升高，根據世界衛生組織國際癌症研究機構去年12月的報告，乳癌已成為全球常見癌症的首位，取代原本第一名的肺癌，而乳癌也是台灣國病，自2006年起乳癌高居台灣女性的第一癌，國健署最新的十大癌症統計（2017年）指出，乳癌是台灣女性好發癌症之首，每年新增約1萬4千名個案，相當於每37分鐘就有一名女性發生乳癌，發生年齡中位數也較其他癌症早。

這些罹患乳癌的患者中，不乏先前曾經接受隆乳手術的女性，當她們因罹癌必須切除乳房，同時希望兼顧美觀，欲接受義乳重建手術時，便不免擔心是否發生併發症。