高二分流 數A、B怎選擇？興趣未定、效益最大化可這樣選

大學招聯會今公布115學年「繁星推薦、申請入學、分發入學招生管道數學考科參採查詢系統」，方便高中學生及早準備選讀。台大指出，以商管學院為例，115學年仍多是繁星、申請參採數A，分發則看數乙。學界也建議，若學生能力中上但興趣未定，只要程度好都建議選讀數A。

台大註冊組組長李宏森表示，台大114、115學年商管學院於三大升學管道數學科參採差不多，繁星、申請入學多參採數A，在於商管學院多是高數學要求，需要修讀微積分或如統計、經濟學等進階課程，或於分發入學時依分組需要，採計數甲或數乙。

根據台大統計，如經濟系A、B、C三組，都於申請入學、繁星時參採數A，分發入學階段則個別參採數甲或數乙；會計系和財務金融學系則為申請、繁星都參採數A，分發入學採數乙。

李宏森也表示，台大文學院、法學院也多有採計數學，但若數學需求不是太高，則科系考慮使用數B。

但少子化下部分大學面臨招生難關，參採數學也有別。以文化大學經濟系、會計系、財務金融學系三個組為例，115學年三大入學管道都未採計數學；長榮大學財務金融、會計資訊學系亦不參採。

全中教理事長高孟琳表示，學系不參採數學，還是因為少子化下參採愈多則可能收到的學生數更少，但反之，也可以看到若大學學系願意於各管道參採數學，代表近年招生狀況不錯，還有底氣挑學生。

中原大學教務長皮世明建議考生，程度好的學生若興趣不明確，多建議選讀數A，屆時分科測驗才能考數甲也考數乙，屆時分發也有望靠數乙入主商管學院，可以於三大入學管道將選系效益最大化；程度中間的學生則建議選讀數B，分科測驗時考數乙，也有機會入主不錯的商館學院科系。

高孟琳也表示，雖然部分商學院於分發時參採數乙，確實有望引導學生選讀數B，但學生也都很精明，選讀數A，屆時再考數A能選擇的科系則更多。至於程度中等的學生建議務實選讀數B，以免成績不過、一直補考，且只要務實修讀，屆時若循分發入學考數乙，也有機會分發頂大商管科系。