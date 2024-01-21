快訊

113學測國文／混合題形式改變！部定選文幾乎全入題 試題與解答看過來

坦言沒忍住「超派鐵拳」！超哥交保後道歉 這句狠嗆Toyz：時間倒回還是會揍他

印度羽賽／直落2拍下陳雨菲 戴資穎勇奪本季首冠

113學測國文／含台灣素材題目多、約80%為閱讀 補教老師：混合題具鑑別度

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
113學年學科能力測驗進入第二天，圖為考生在進考場前做最後複習。圖／中央社
113學年學科能力測驗進入第二天，圖為考生在進考場前做最後複習。圖／中央社

今日是113年學測第2日，下午考科有國語文綜合能力測驗及國語文寫作測驗。國綜的部分，補教老師認為難度持平，文白比維持1：1，取材距離生活不遠，混合題具鑑別度且作答上有難度。

國文補教老師陳怡樺說，今年考題的難度持平，沒有比往年難。字數和往年差不多，約是1萬字出頭，文白比維持1：1，也和往年一樣約80%都是閱讀理解。整份考卷共出了10題題組，取材非常多元豐富，多題都是文章對讀，要有耐性才能寫完考卷。

陳怡樺認為，這份考卷的特色是「距離生活不會太遙遠」，像是近來有電影上映，「周處除三害」的故事入題並結合迷因，是跟得上時代潮流的題目。另外是台灣素材的題量多，佔多選題大約一半的篇幅。談到讓學生最痛苦的混合題，前2年都是出成2題，今年只有1題並使用4個非連續性文本，用白話文的內容來考課本的解說，作答上有難度、題目具鑑別度。

陳怡樺指出，這份考卷沒有任何一題國學常識及應用文，過往有時會出現1到2題，其餘韻文、古文、白話文、現代詩的出題平均。

混合題的部分共有5題，陳怡樺說明，題目共有4個文本，第32題的命題又引用了琦君的〈髻〉，後面還出現李煜〈浪淘沙〉與辛棄疾〈破陣子〉，這幾篇A類選文學生應可在課本唸到，算是課內出題。

另外，陳怡樺認為國綜試題選項的措詞精確度可以再更好，以第12題為例，題幹中「眼不見為淨」本有負面意義，容易讓作答者疑惑是要照原本的意思、還是文本中詮釋的「看不到是好的」。

113學測 學測 國文科 國文 國綜

延伸閱讀

整理包／113年大學學測 6科完整試題與解答

113學測國文／順手到提早交卷 比模擬考簡單 考生擔心鑑別度

113年大學學測國文科 試題與解答

113學測國文／文言選文15篇幾乎全入題 師提醒：精讀A類選文、小心「誘答題」

相關新聞

整理包／113年大學學測 6科完整試題與解答

113學年新型學測於1月20日（六）、21日（日）、22日（一）登場，共12萬100多人報考，較去年略增加約1500人...

113年大學學測國文科 試題與解答

113年大學學測國綜科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學Ａ、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考...

113年大學學測英文科 試題與解答

113年大學學測英文科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學Ａ、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考...

113學測國文／比模擬考、歷屆簡單...考生：白話文考題多 不少人提前交卷

113年大學學測第2天等場，第二科考國文（一）國綜，不少考生表示與模擬考相比簡單很多，但考題與歷屆不太一樣，較著重於閱讀...

113學測國文／全中教評中間偏易、級分估跟去年相仿 部定選文僅2篇未入題

113年大學學測進入第2天，今日下午首先登場的考科為國文綜合能力測驗。全中教試題評論教師團隊認為，考題整體而言中間偏易，...

113學測英文／題目出得好！作文「失戀」罕入題 補教估前標升1級：要考低分難

113年大學學測第2天，上午考英文科。補教業者得勝者文教的英文老師認為題目出得好，且貼近真實、追求母語語感，鼓勵學生多從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。