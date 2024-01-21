113學測國文／含台灣素材題目多、約80%為閱讀 補教老師：混合題具鑑別度

今日是113年學測第2日，下午考科有國語文綜合能力測驗及國語文寫作測驗。國綜的部分，補教老師認為難度持平，文白比維持1：1，取材距離生活不遠，混合題具鑑別度且作答上有難度。

國文補教老師陳怡樺說，今年考題的難度持平，沒有比往年難。字數和往年差不多，約是1萬字出頭，文白比維持1：1，也和往年一樣約80%都是閱讀理解。整份考卷共出了10題題組，取材非常多元豐富，多題都是文章對讀，要有耐性才能寫完考卷。

陳怡樺認為，這份考卷的特色是「距離生活不會太遙遠」，像是近來有電影上映，「周處除三害」的故事入題並結合迷因，是跟得上時代潮流的題目。另外是台灣素材的題量多，佔多選題大約一半的篇幅。談到讓學生最痛苦的混合題，前2年都是出成2題，今年只有1題並使用4個非連續性文本，用白話文的內容來考課本的解說，作答上有難度、題目具鑑別度。

陳怡樺指出，這份考卷沒有任何一題國學常識及應用文，過往有時會出現1到2題，其餘韻文、古文、白話文、現代詩的出題平均。

混合題的部分共有5題，陳怡樺說明，題目共有4個文本，第32題的命題又引用了琦君的〈髻〉，後面還出現李煜〈浪淘沙〉與辛棄疾〈破陣子〉，這幾篇A類選文學生應可在課本唸到，算是課內出題。

另外，陳怡樺認為國綜試題選項的措詞精確度可以再更好，以第12題為例，題幹中「眼不見為淨」本有負面意義，容易讓作答者疑惑是要照原本的意思、還是文本中詮釋的「看不到是好的」。