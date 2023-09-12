中央大學「太空魔方」立功 成功解開地震前兆物理機制

國立中央大學太空科學與科技研究中心教授劉正彥團隊利用福爾摩沙衛星五號和電離層探測儀AIP「太空魔方」，日前成功觀測到伊朗和伊拉克地震電離層時間與空間異常前兆，以及電離層暴全球效應，解開引發地震電離層前兆物理機制與電場奧秘。

劉正彥團隊統計1999至2016年18年間，兩伊地區53筆規模5.5以上地震電離層異常特性，發現地震發生6至14天前，電離層全電子含量會顯著異常增加。

團隊發現指出，且2017年11月12日規模7.3兩伊地震8至10天前，電離層全電子含量顯著異常增加，吻合18年來的統計結果，而異常增加的狀況會頻繁出現在地震震央小區域上空。

劉正彥表示，成果歸功於台灣自主研發的光學遙測衛星「福爾摩沙衛星五號」，以及中央大學自主研發的科學酬載先進電離層探測儀（AIP）。

劉正彥譬喻，光學遙測影像儀ORSI有如「千里眼」，而AIP像「順風耳」，兩者相輔相成，共同完成防災、減災、救災任務。AIP雖然重量僅佔福衛五號的百分之一，卻讓科學探索如虎添翼，也經過科學團隊鍥而不捨的努力，終於找到其中的物理機制，堪稱歷史性的突破。

中央大學太空科學與工程學系教授趙吉光耗時20年打造太空魔方，成為關鍵要角。劉正彥指出，地震預測是極為艱巨和挑戰的工作，要知道何時發生、發生地點和規模大小，需仰賴可靠的前兆訊息，太空魔方則利用純金篩網，建構全世界最精準的電離層電漿探測儀，並可高時空解析度量測離子濃度、離子溫度、離子速度等，才得以窺見電離層太空天氣和觀察地震電離層前兆的奧秘。

該研究成果日前已刊載於新一期國際頂尖期刊《地球物理學調查》（Surveys in Geophysics）。