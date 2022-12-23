112學測社會／跨科整合是趨勢 掌握答題技巧事半功倍

112升大學學測將於明年1月13日至15日登場，聯合新聞網12月19日起一連5天推出「學測衝刺」系列專題報導，訪問高中及補教名師，剖析今年學測命題趨勢、必考重點、答題要訣，助應屆考生高分上榜。

●地理

近年大考地理趨勢有三項，跨科整合是其中之一。補教老師李威立說，歷史、公民、國文、地科、生物、數學等學科，都有和地理科可以跨科考試的主題，考生複習時可以加強。

補教老師吳敵說，像是地理對應空間、歷史結合時空背景、公民連結政經文化，因此一定要熟悉各科重疊性高的單元。例如帝國主義時期各國殖民地的位置，常結合考當地的自然環境、宗教文化、社會制度甚至建築、飲食等等。

再來是圖表判讀分析，吳敵指出，表格題可以圈出極端數字、或最初數值與最後數值加以比較、遇到散布圖，則分析兩向量（xy軸）是正比還是反比、地圖則要找出方位、比例尺、經緯度、道路編號等位置資訊、如果是照片，則仔細觀察明顯特徵，一定有特殊意涵。

三是生活情境題組題，補教老師李威立說，雖然主要命題題型仍為單選題，但是多數以題組的方式呈現，新型學測更強化了題組題各題的小題數、跨章節、跨冊、跨科，還新增過去只有在指考才會出現的手寫簡答題（含作圖題），考生要特別留意。

時事區試題方面，吳敵說，與台灣在地有關的地理議題，往往是考題中的常客。例如地理資訊系統GIS的各種模式，很有可能結合新冠肺炎成考題。此外，台灣區域地理的命題常常會結合台灣歷史舊地名，這也是近年試題非常重要的特色。

最後準備階段，李威立建議準備近十年的學測和指考試題，學測題能寫到近15年為佳，以訓練答題速度與正確度。另外搭配一年內的時事新聞，完整複習區域地理單元，弄清楚各課專有名詞定義，手寫部分將是決勝關鍵，考生應避免寫錯字以及答非所問。

應試時，板橋高中老師張淑惠建議，首先仔細充分閱讀題幹，搭配問題，找尋題幹上的提示，再從中掌握地理基本概念。題目通常會搭配地圖，建議考生重要國家、區域的緯線、經線要有印象，以利判讀。非選題方面，題目要仔細看完再作答，避免遺漏，再來，答題時，除了What，也要思考 Why和How，清楚書寫因應與來源，最後，留意不要寫錯字。

●歷史

師大附中老師蘇信宇表示，112年歷史科仍著重於閱讀理解、分析推論、反思評價與考察運用四個面向，又以分析推論試題占比最多，強調考生分析推論與邏輯推理。

時事題方面，蘇信宇說，俄烏戰爭起因、今年11月飛彈誤擊波蘭，為什麼引起美國總統拜登發表聲明、今年8月美國眾議院議長裴洛西因43年前的對台承諾訪台，這是什麼承諾？都需要學生內化成為素養，才能夠回答。

最後衝刺階段，蘇信宇說，先完成108至111年的學測試題與109、110的試辦學測試題，充分理解每一題的歷史事件，再配合地圖以達事半功倍。補教老師馮敬之也說，務必將去年學測試題練習地滾瓜爛熟，前三年的歷屆考題，也需練習，了解題意題幹以及選項意義。如有時間可以再做坊間試題培養手感。

考試技巧方面，馮敬之說，看題目先找年代、再圈出關鍵字句，再來使用刪去法，幫助選出正確答案。題幹較長的閱讀題，可以先看問題與答案，再回頭找題目敘述的關鍵字，幫助更快答題。蘇信宇說，掌握時間也很重要，以社會科三科均分的話，歷史科作答時間約為35至40分鐘，要把握時間。

●公民與社會

景美女中老師林淑娟說，課綱是學測命題重要參考，公民科的課綱都以問句呈現。課本中以問句的標題通常都是課綱中的問句，嘗試回答這些問題，就是再次複習課綱的方向。此外，也要充分了解課文中的專有名詞，例如：部落公法人、月經貧窮、轉型正義、外部成本、單一選區相對多數決等。

時事題方面，林淑娟提醒，高齡化社會現象、防疫政策、白紙運動，以及政府如何因應通貨膨脹、電動車相關議題、網路詐騙、假新聞判讀，以及縣市長選舉、公民投票、俄烏戰爭、兩岸貿易與政治緊張延伸的石斑魚等產品供需變化等，都可以特別留意。空閒時間可以看看新聞網站，快速掃瞄過去一年時事。