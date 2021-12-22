狂！國際國中科學奧賽 台灣奪6金、國家總排名第1

台灣參加2021年「第18屆國際國中科學奧林匹亞競賽」，成績20日晚間揭曉，6位參賽學生共獲6面金牌，國家總體排名第1名。其中，台南一中林軒名同時獲得「理論獎」及「總成績獎」，名列全體參賽學生第1名。

為培養青少年對科學的興趣，國際國中科學奧林匹亞（International Junior Science Olympiad, IJSO）整合數學、物理、化學、生物及地球科學等科學相關學科，舉行國際競賽，參賽者須為未滿16歲學生。台灣自2004年起參賽，屢獲佳績，至今總計獲得89金13銀。

今年競賽由阿拉伯聯合大公國主辦，共59國359位選手參加，受疫情影響，各國需派領隊代表赴杜拜參與實體會議，選手則在自己國家經遠端監控參加比賽。

台灣6位選手由台師大理學院教授組團隊負責培訓，12月13日開幕典禮後領隊教師們隨即與學生分隔並參加線上會議和試題討論。選手中有5人今年剛上高中1年級，1人現為國中9年級，6名選手全數拿下金牌，將可獲得教育部頒發新台幣20萬元獎學金。

目前就讀台南一中的林軒名不僅拿下金牌，還獲得競賽特別獎項「理論獎」及「總成績獎」，名列全體參賽學生第1名。他形容自己是老師眼中的調皮學生，遇到問題總想以自己的方式解決，時常做出些「耍小聰明」的舉動，但也因此不斷發掘、探究問題，透過實際操作理解教科書中的知識。

6名選手中年紀最輕，目前就讀台南市建興國中的蔡依珊，她不僅對科學充滿興趣，也曾在全國學生音樂比賽的長笛獨奏項目拿下全國第9名。

台灣金牌選手包括台北市建國高中陳柏凱、台中一中戎慶一、台南市建興國中蔡依珊、台南一中林軒名、台南一中張丞漢、高雄中學許孟哲。