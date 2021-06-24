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高職拚招生 屏東民生家商推3年獎勵入學獎學金20萬

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣私立民生家商餐飲管理科三年級柯妍穗（左）透過科技校院繁星錄取國立高雄餐旅大學，校長范文忠相當肯定。圖／民生家商提供
屏東縣私立民生家商餐飲管理科三年級柯妍穗（左）透過科技校院繁星錄取國立高雄餐旅大學，校長范文忠相當肯定。圖／民生家商提供

屏東縣私立民生家商餐飲管理科三年級柯妍穗，透過科技校院繁星錄取國立高雄餐旅大學，柯妍穗的兩個姊姊也就讀民生家商，國中畢業後，三姊妹都選擇留縣升學，柯妍穗參與校內外社團，主動擔任學校司儀，提升口條與表達能力，高職三年收穫滿滿。

民生家商指出，柯妍穗在師長的鼓勵下，代表學校參加全國高中職技藝競賽，也參加新世紀領導人才初階培育營，參加第18期新世紀領導人才南區中階培育營，她也主動擔任學校司儀，提升口條及與表達能力。為了加強寫作，除專題製作外，報名校外小論文，獲得全國高級中等學校閱讀心得寫作比賽優等獎。

柯妍穗來自單親家庭，母親負擔家中經濟，柯妍穗從小受到二位姊姊影響下，國中畢業後，念民生家商，希望透過繁星計畫錄取理想學校。柯的兩個姊姊民生家商畢業，兩人也是參加繁星錄取心中理想大學。

屏東縣私立民生家商今年推三年獎勵18+2萬入學獎學金方案（ https://www.msvs.ptc.edu.tw/site/2 ），搭配留縣升學與繁星計畫，讓學生們多元選擇。

繁星 屏東縣 升學

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