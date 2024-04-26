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圖表看時事／失聯移工人數居高不下！多從事營造、農業 1國籍占比過半

聯合新聞網／ 記者葉冠妤李隆揆／台北報導
失聯移工人數屢創新高，截至2024年2月，失聯移工人數已累積逾8.5萬人，其從事工作多半為營造、農業等。圖為示意圖，與當事人無關。圖／聯合報系資料照片
失聯移工人數屢創新高，截至2024年2月，失聯移工人數已累積逾8.5萬人，其從事工作多半為營造、農業等。圖為示意圖，與當事人無關。圖／聯合報系資料照片

失聯移工人數屢創新高，截至今年二月，在台移工七十五萬六八三一人，失聯移工卻累計高達八萬五二二九人。勞動部許銘春24日赴立院社福及衛環委員會業務報告時表示，為加強嚇阻並嚴懲非法聘僱，勞動部擬修法加重非法聘僱、仲介罰鍰，從現行依每案裁罰，提高為依每人計算，其中非法媒介者最重開罰一五○萬元，且加重刑責。

依現行就服法，非法聘僱失聯移工，將針對雇主處以十五萬至七十五萬元罰鍰，非法媒介者則處十萬至五十萬元，意圖營利非法媒介者，將處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科一二○萬元以下罰金。

許銘春表示，為加強嚇阻並嚴懲非法容留、聘僱及非法媒介外國人工作等行為，勞動部已擬具就服法部分條文修正草案，未來將針對非法僱用及非法媒介，由現行依每案裁罰，提高為依每人計算，並提高非法媒介罰鍰為三倍，從每案十萬至五十萬元，提高至每人開罰卅萬元至一五○萬元罰鍰，且加重刑責。

立委林淑芬表示，就服法條文裡，有關外國人聘僱跟管理的條文修法次數最多，卅年修法高達十六次，相對其他禁止就業歧視、就業促進等修正僅個位數，就服法架構是否符合促進就業的立法意旨？跨國勞動力、就業促進法規是否應脫鉤？

立委：人數居高不下

立委張啓楷質疑，勞動部說失聯移工人數已趨緩，但看數據變化，二○二一年三月到二○二二年八月，失聯移工人數像「沖天炮衝上去」，這段時間可能是受疫情影響，但最嚴重的是，人數衝上去後，近三年居高不下。

許銘春坦言，大部分失聯移工都在營造、農業居多，查緝權責在移民署，已加強查緝、鼓勵自動到案，移工失聯率最高是二○二二年的百分之五點九六，去年降到百分之四點二；人數部分，失聯移工最多同樣也是二○二二年，單年度四點一萬人，但去年也已經降至三點一萬人，有信心後面會持續下降，包括移民署、勞動部等都會繼續努力。

在台移工總數與失聯情形 製表／葉冠妤、李隆揆
在台移工總數與失聯情形 製表／葉冠妤、李隆揆

移工到案常拒不交代

對於加重處罰非法聘僱、仲介，不管是移工團體還是雇主團體都認為，無法解決結構性問題，懲罰雇主或移工都不合理。移民官則認為，現行法規對於工作場域負責人的監督力道不夠，如聘僱非法移工的工地工程，通常負責人只知道黑工暱稱及手機號碼，剩下就丟給查緝人員追查，移工被查緝到案後，對於雇主及仲介身分等，通常也拒不交代。

勞動部官員說，修正草案二○一九年已送至政院審議。但據了解，其他中央主管機關對加重處罰雇主有不同意見，草案擱置至今未送立法院。

兩名潘姓失聯移工在家屬勸說下，主動向台中市警局和平分局投案。記者古和純／翻攝
兩名潘姓失聯移工在家屬勸說下，主動向台中市警局和平分局投案。記者古和純／翻攝
農村人口外移缺工，逃逸失聯移工竟揪團下田工作賺錢，南市專勤隊逮人，有人連鞋都噴飛。照／台南市專勤隊提供
農村人口外移缺工，逃逸失聯移工竟揪團下田工作賺錢，南市專勤隊逮人，有人連鞋都噴飛。照／台南市專勤隊提供

勞動部 失聯 移工 移民署 許銘春

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