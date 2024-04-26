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國際小學堂／伊朗革命毀友誼 以國從此變世仇

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
伊朗民眾一日在德黑蘭舉行反以色列抗議活動，有人當場焚燒以色列和美國國旗。（路透）
伊朗民眾一日在德黑蘭舉行反以色列抗議活動，有人當場焚燒以色列和美國國旗。（路透）

伊朗以色列本月相互空襲對方本土，兩國數十年的舊恨再添新仇。事實上，以色列一九四八年建國後，伊朗是率先給予承認的國家之一，以伊也曾因有共同對手而結盟並相互扶持，為何如今變成勢不兩立的仇敵？

何梅尼掌權後 打代理人戰爭

德國之聲（ＤＷ）報導，以色列起初將伊朗視為對抗中東阿拉伯國家的盟友，伊朗也樂見有美國當靠山的以色列成為制衡阿拉伯各國的力量。

以色列還曾協助培訓伊朗農業專家、提供技術知識並協助伊朗建軍，伊朗領袖則以石油回報，有助以色列發展經濟。伊朗也一度是海外猶太人人口第二多的國家。

一切的轉捩點是一九七九年伊朗伊斯蘭革命，親以色列和美國的巴勒維王朝被推翻，時任伊朗領袖何梅尼等宗教革命分子掌權後，伊以先前所有協議都被撤銷，兩國關係破裂，從此走向仇視道路。

何梅尼也嚴厲批評以方占據巴勒斯坦土地。一九八二年，以軍派兵到黎巴嫩南部干涉該國內戰時，何梅尼派遣伊朗革命衛隊赴黎支援當地伊斯蘭教什葉派民兵。

黎巴嫩真主黨接受伊朗扶植而壯大，如今被視為伊朗在黎的直接代理人。

現任伊朗最高領袖哈米尼也沿襲歷任領袖對以的仇視；他的地位凌駕伊朗總統，對國家事務有最終決定權。

伊朗學者憂孤立 批對以政策

並非所有伊朗人都支持與以色列敵對。伊朗前總統拉夫桑雅尼的女兒、前伊朗國會議員費絲在二○二一年受訪時，呼籲伊朗重新評估伊以關係，批評伊朗對以立場已過時。她並說，維吾爾族穆斯林在中國大陸受壓迫，在車臣的穆斯林則被俄羅斯欺凌，伊朗卻和中、俄交好。

德黑蘭大學知名政治學者齊巴卡蘭也屢次批評伊朗的對以政策。他表示，德黑蘭對以的立場使得伊朗在國際社會被孤立。不過，當前伊朗政權的死忠支持者仍仇視以色列，並希望伊朗與強權對抗。

去年十月以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯開戰後，伊朗支持的黎巴嫩真主黨、葉門青年運動等民兵相繼攻擊以色列，引發以色列和伊朗本月空襲對方本土，兩國的敵意似乎又將持續下去。

以色列 伊朗 黎巴嫩

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