好讀周報／國小低年級免寫功課！波蘭作業放寬引議 師生、家長看法一次看

文／陳韻涵輯

波蘭政府4月頒布教育公立學校新規定，取消小學1年級至3年級學生的回家功課，4年級至8年級的學生可選擇是否要寫作業，且作業不得納入成績。這項新規定引發支持和反對兩派不同意見，學生拍手叫好，老師及家長則表達顧慮和質疑。

波蘭政府實施全日義務教育9年學制，7歲至15歲的學齡幼童與青少年必須參與1年學前教育和8年的小學教育。中等教育有3種，分別是4年制普通中學、4年制職業學校或五專，另有3年制的基礎職業學校。高等教育修業年限4年到6年，修業期滿並通過國家考試即可畢業，完成論文答辯可獲碩士學位，另設博士班。

●孩子開心／抄襲網路資料 沒意義 不如培養興趣 更有趣

奧拉‧科札克和弟弟會在客廳長桌上寫功課。她希望新規定施行後，有更多時間培養興趣。（圖／美聯社）

5年級的奧拉‧科札克得知作業取消的消息後非常開心，11歲的她熱愛音樂和繪畫，畫作掛滿臥室牆壁。她希望教育改革新規定施行後，有更多時間培養興趣。她說：「早上都看得到同學在抄別人寫完的作業，或是抄襲網路上的資料，這樣寫作業毫無意義」。

波蘭總理圖斯克去年12月就任以來大刀闊斧改革，本月取消低年級學生的回家作業，理由是部分學者認為教育應著重批判性思考和創造力，而不是背誦學習和回家寫功課。

●爸媽兩極／沒功課 上學沒壓力 寫作業 能鞏固學習

科札克夫妻對於以後孩子沒有回家作業的看法分歧。（圖／美聯社）

然而，取消作業的政策未獲廣大民意贊同，尤其師長強烈反對。奧拉的爸媽各執己見，她的父親帕維爾說：「若有辦法能讓學生更喜歡上學，對學生和學校來說都是好事」。奧拉的母親瑪格達不以為然，說道：「回家功課是複習並鞏固課堂學習成果的方式，這樣才能知道孩子真正吸收了哪些知識」。

●教師看法／未溝通強硬實施 恐擴大學習落差

波蘭的教育體系歷經許多次爭議性改革，多數老師和家長表示，這些改變讓師長感到困惑和沮喪。近幾年，波蘭新版教科書推崇極端保守觀點，招致更多爭議與撻伐聲浪。此外，波蘭公立學校教師的薪資不高，加上外在環境的政治壓力，讓波蘭的教師人數不斷減少。

波蘭教師工會主席布羅尼亞茲表示，雖然知道有必要減輕學生的負擔，但新規定並未與教育工作者充分溝通就強硬執行。他說：「多數教師認為，這項改變太倉促，取消回家作業可能擴大學習落差。」

波蘭教育部長芭芭拉‧諾瓦茨卡指出，學生的心理健康研究顯示，在學生面臨的各種壓力中，「消除回家作業的負擔，是最快速且有效的解決方式」。

●借鏡他國／韓限作業但無效 美交由師長決定

關於回家功課的爭論在世界各國時有所聞，文獻表明，回家功課對年輕的學習者沒有明顯益處。部分專家則指出，回家功課有助學生薰陶學術素養並培養自主學習的習慣。

考量學生的課業壓力過大，南韓2017年開始限制小學的回家作業。然而，這項做法顯然並未減輕南韓學子往後的升學壓力，國高中生經常需要補習到很晚，回家之後還要熬夜複習功課，以期符合師長期待、學校嚴格的要求並考上菁英高等教育學府。

在美國，回家功課的數量由教師和家長決定，一些小學完全取消回家功課，讓學生有更多的時間玩樂、參加活動並享受親子時光。美國教師工會發布的指南建議，各年級學生花費在回家功課的時間，逐年增加10分鐘，例如1年級10分鐘，2年級20分鐘，以此類推。