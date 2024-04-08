大學重考、端盤洗碗 他從「魯蛇」變大學教授：若孩子找不到學習動機和目標 就讓他去做這些事

若時光倒流，問少年的簡志峰「為什麼讀書？」他會回答「不知道」。對他來說，念書、考試這一切都令他困惑和厭惡，國、高中時期過得十分壓抑且慘淡。

中原大學教育所副教授簡志峰形容自己的求學經驗，「就是現在年輕人口中的『魯蛇』（loser）。」國高中時期成績總是倒數、大學重考、研究所考了10間，全部名落孫山。

大學畢業後去美國做餐飲，直到26歲才找到學習的動機，下定決心重拾書本。接下來的人生彷彿「開外掛」，半年內考取德州農工大學（Texas A&M University）研究所，5年內一口氣讀完碩、博士。

簡志峰自己也沒想過，小時候不愛念書的他，現在竟然成為大學教授且熱愛閱讀，除了大量研讀學術論文和期刊之外，平均一年至少閱讀近百本書，成日書不離手。

從小父母期待他當老師

出身屏東鄉下的簡志峰，是家裡的長子，媽媽從小對他的期待是，以後當老師。

簡志峰說這與媽媽的成長背景有關。她是家裡的長女，從小照顧弟妹、幫忙家務、下田工作，人生最大的遺憾是沒辦法好好念書；當了媽媽之後，一心希望兒子好好念書、考上師範學院，幫她爭氣。「南部人對老師這個職業很嚮往，不僅受人尊敬，而且是鐵飯碗，」簡志峰說。

為了讓兒子好好念書，媽媽幫他打點好一切生活大小事，也不讓他做家事，對他的唯一要求就是「專心讀書」就好。偏偏他對學習沒什麼興趣，一點都不喜歡念書。

國、高中是他最痛苦的時期。他的成績不好、常不及格，總是班上倒數，但爸媽透過地方人脈關係，把他送進「升學班」。

在學校，常被老師體罰、打罵；回到家，爸媽也會叨念「不是都已經讓你專心讀書就好，什麼事都不用做，怎麼還念成這樣」。爸媽私下還特別花錢，請來名師做家教，但他的成績還是沒有起色、一樣不及格。

簡志峰聽不懂老師教的，只好囫圇吞棗、死記硬背，就連數學都是用背的。「國、高中時期，就是一直在失敗中循環，最後變成『習得無助』。」

簡志峰說：「在那個年代，只有成績好的學生，才會被大人好好對待。」他最討厭過年時，親戚見面就「比」小孩，比考試成績、課外競賽表現，那種不如人的感覺令他很難受。

重考念大學，仍是玩四年

念屏東高中時，成績仍然吊車尾。考大學時，只考上後段的私立大學，爸媽勸他「只要分數再進步幾分，就可以上師院了。」

於是他選擇重考，這一年他借住在高雄的親戚家，白天到補習班上課，「生活被大人和補習班擺佈和規劃，沒有任何自主性，一樣痛苦而無趣。」無心學習的他，可想而知，儘管重考、最終還是沒能考上師範院校。

國、高中階段，完全沒有任何探索的機會，填大學志願時完全是「分數」導向。「因為數學太爛，所以跳過商學院科系；最想念的是英文系，但分數填不上。」最後考上東吳大學社工系，但他其實根本搞不清楚念社工系學的是什麼。

進入大學後，念書壓力瞬間獲得解放，每天只想玩樂、熱衷於社團；事後回想，「就是人生沒有目標」。大學四年，唯一確定的是，畢業後不想走社工。

此時，爸媽仍一心期待他可以當老師，鼓勵他去考研究所、同時修教育學程。簡志峰報考了10間，全部沒上，其中也包括他現在任教的中原大學。

到德州去端盤子、做餐飲

完全沒有人生目標和方向的他心想：「既然我不是讀書的料，就不要再考研了，不如去美國賺錢。」他的大舅在90年代移民美國、開餐廳，全盛時期在3個州擁有10間餐廳。

被當成接班人培養的他，每天工作超過13個小時，除了炒菜之外，洗碗、端盤子等所有事情都要做，累到不行。有時候遇到台灣的留學生到餐廳吃飯，他們會邀請簡志峰參加派對，看到他們當學生好快樂，他突然有點想念學生生活。

半年下來，餐廳長時間、體力活的工作，讓他認真思考，「這真的是我想要的人生嗎？」自此之後，他下定決心好好讀書、考研究所。

「在餐廳工作的經驗，是我人生很重要的一個轉折點。」過去，念書之於他的意義是，努力考上好學校、達成父母的期待。開始工作之後，他才發現學習有多可貴。

此時的他已26歲，每天讀書8小時，「學習不再痛苦，而是一種喜悅。」過去念大學時，無論怎麼準備、都無法達標的托福考試，竟然在讀語言學校的一周內，就考出差一點就達標的分數。他突然覺得「自己好像也是塊讀書的料。」

簡志峰只花了半年，就通過托福和GRE。原先他設定的目標是全美排名200名左右的研究所，沒想到最後申請上德州農工大學，德州排名第2的學校、全美排名約60名內。

學習沒有成就感，就會習得無助

因為自己的求學經驗，簡志峰很能理解孩子聽不懂、學不會的痛苦。他現在研究、也教學習理論，「學習如果能夠掌握方法的話，就可以有效幫助孩子成功。」

他觀察，通常孩子出現學習落差、跟不上的情況，主要原因是學科的基礎不穩、先備知識不夠，愈往上走、無法理解新的知識。「如果缺乏先備知識，老師教新知識、跟你的先備知識沒有連結的時候，兩者的連結就斷掉了，這是學習垮掉的最大問題。」

「如果輔助學習或補救教學，只是把早上老師教的，再重教一次，孩子還是學不會。就像小狗的汪汪聲，你聽不懂，牠叫再久、你也聽不懂，最後只好把汪汪聲背起來。」比較好的改善之道是，找出缺乏哪些先備知識，例如：孩子不會國8數學，可能是因為小6或國7某些數學單元沒學會，回頭補好所需的基礎。

最重要的是，從基礎開始、逐步打底，孩子學得會，自然能夠獲得成就感。反之，「當你一點成就感都沒有的時候，就會習得無助了，」簡志峰說。

孩子沒有學習動機，怎麼辦？

很多師長憂心孩子沒有學習動機和目標，簡志峰很能理解孩子的心情，「填鴨式教育、考試導向的升學制度，破壞了學生的學習胃口。」

他說：「要孩子早早就找到人生目標，並不容易，我自己也是直到26歲才找到學習的動機。」他建議，父母可以陪孩子設定一些「可完成的」小目標，「一下子設定太高或太大的目標，孩子可能會覺得離他太遠了、他做不到，而缺乏動機。」

另外，他分析，現代有太多聲光誘惑、各種娛樂性事物唾手可得。「這些感官刺激會讓大腦分泌多巴胺。」像是吃美食、玩手遊、看影音等，令人感到快樂和愉悅。

但「快樂和幸福的層次是不一樣的。」簡志峰說：「幸福是，你對某件事有熱情或感興趣，很努力地達到設定的目標，或是變得進步，情感上獲得滿足、感到幸福。」像他在準備考GRE和托福時，設定考上理想學校的目標；過程中每天努力地背艱澀單字，苦讀念書，最終申請成功時，所獲得的幸福感不言而喻。

簡志峰用自己的例子，鼓勵學生年輕時，儘量多方探索、不要怕失敗。他也建議父母，若孩子找不到學習目標或動機，「就讓他去體驗、嘗試、工作、出走，若一直綁在學校的學科學習裡，學習只會被視為應付父母的苦差事。」

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文章授權轉載自《未來Family》