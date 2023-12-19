113學測自然科／時事整理圖表全看懂 全球變遷、跨域整合考題趨勢解析

113學測將於明（2024）年1/20（六）、21（日）、22（一）舉行，自然考科第一天即登場，考試時間12:50-14:40，共110分鐘。

113學測測驗時程。圖／翻攝自大考中心簡章

▌圖表題：

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地球愈來愈熱 製表／國際中心、生活中心

▌以下也為考生回顧今年學測地科及分科自然三科的考題，以利推測與熟悉出題方向，協助考生事半功倍拿高分。

【物理科】

相較去年「史上最難」，112年分科物理相對簡單。高中教師指出，今年生活情境題多，如第6題雜耍扔球、11題消音器、14題以撲克牌考摩擦力，試題貼近生活應用，整體試卷僅約9題需計算，不過探究與實作試題偏少，對此感到較為可惜。

全中教分析，物理科章節分布平均、扣合108課綱精神，圖表題比重提高，素養題與高層次試題多扣合課程內容，較易讀懂題目，而「單位因次」、「不確定度」等觀念問題再次出現，大部分題目皆凸顯基本觀念的重要性，考驗考生觀念紮實度及活用能力。

【化學科】

112分科化學試題著重「資料分析、邏輯推理」，如水電解實驗是多數考生熟悉的題型，但有別於以往，如20至22題組題便透過數據表格、柱狀圖給予線索，藉由數據與圖表讓考生發揮觀察、解讀、歸納和推論能力。

高中教師表示，考題內有近五至七年少見的，如原子性質、周期表的規律、化學反應速率、蒸氣壓概念。試題也跟新興科技結合，如離子電池、電解產物的應用等，有助學生應用探究與實作能力；另外圖表題也增加，從去年17題、58分增至今年21題、64分，測驗圖表解讀和分析能力。

【生物科】

全教會認為，112年分科生物整體概念明確與課綱大致相符，題幹敘述平實、難易度適中。時事題部分，猴痘、新冠病毒、淨零碳排皆入題；圖表題比例下降，較去年少5題共計19題，高中教師群認為，試卷主要側重學生的「判圖能力」，其次為閱讀與擷取資訊能力。

生物的實驗題部分每題課本都有，高中教師認為對學生應不構成難題，也符合探究與實作的新課綱精神，只是過去實驗題經常考結果，今年則是把原理經驗與學科知識結合，考題相當靈活。

【地球科學】

112學測自然科圖表多，共計16張圖、9張表，跨科整合題不少，地科則偏難、鑑別度高。如第2題加入氣候變遷下溫度機率分布圖判讀，結合數學科統計相關知識；第51到54題結合物理和地科，考放射性同位素衰變和岩層中同位素比例含量。

高中教師指出，試題多包涵假設情境推論，學生需靈活運用知識，無法靠直接記憶、背誦作答。今年全球變遷考題也佔據一定比例，閱讀資訊、跨科考題、圖表資料運用等多出現在該主題中，除考驗學生是否具備科學素養外，也考驗考生圖表分析、邏輯推理等能力。