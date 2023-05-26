快訊

太狂了！ 台大明畢典邀輝達黃仁勳致詞 人已在台灣還逛夜市

韓亞客機「逃生門高空中彈開」！6人呼吸困難 疑是乘客誤觸

5億高中生命案！賴翁子女千字聲明 陸籍母親律師這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國際小學堂／6年後 國債利息將逾國防預算

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
國會憂心 對於國債飆升，美國國會也很憂心。圖為美國國會山莊的和平紀念碑。（法新社）
國會憂心 對於國債飆升，美國國會也很憂心。圖為美國國會山莊的和平紀念碑。（法新社）

美國目前積欠國債超過卅一兆美元，欠債必須償還，而美國聯準會去年起頻頻升息，政府借錢也因此必須支付更多利息。國會估計，今年美國政府光是支付國債利息，金額就達六千四百億美元，而且會持續增加，六年後美國每年支付的國債利息將超過國防預算。

升息打擊通膨 拉高公債利率

美國聯準會在五月三日宣布提高聯邦基金利率一碼（○點二五個百分點），以壓低通貨膨脹，基準利率因此創下十六年新高，來到百分之五至百分之五點二五區間。聯準會升息打通膨，代價是民間和企業借貸利息升高，也將影響美國政府借款成本，帶動短期美國公債利率升高。

美國前商務部長彼得森成立的彼得森基金會指出，聯邦基金利率是美國國庫券和其他短期證券的利率基準。美國公債利率上升，聯邦政府借款成本當然隨之拉高。

新冠疫情最嚴重的期間，美國基準利率是歷史低點，幾乎趨近於零，因此美國政府可以取得便宜的借款來應對。然而聯準會在二○二二年七度升息，在此趨勢之下，美國公債短期利率上升，而對短期利率和通膨的預期，也已拉高長期利率，讓美國國債利息成本大增。

國債利息支出 排擠公共投資

美國國會預算處於二月估計，二○二三年美國國債的年度利息淨支出將達到六千四百億美元（約台幣十九點六兆元），且未來十年預估會持續增加，從二○二四年的七千三百九十億美元一路升高到二○三三年的一點四兆美元（約台幣四十三兆元）。這段期間總計利息支出會達十點五兆美元（約台幣三二一點四兆元）。而且若通貨膨脹率和聯準會未來升息幅度高於國會預算處預期，利息支出上升速度可能會超出預測值。

長期來看，國債利息大增對美國財政是一項重大挑戰。

二○二三財年美國國防預算近八千六百億美元，創歷史新高且是全球最多，但國會預算處估計，美國國債利息支出二○二九年就會超過該年度國防支出，二○四四年超過聯邦醫療保險，並在二○五○年超過一向是年度開支中金額最多的社會安全福利支出。

根據這項估計，二○五三年美國國債利息支出將占據聯邦總收入將近四成，排擠帶動未來經濟成長的重要公共投資。屆時利息支出會達到美國政府研發、非國防基礎建設和教育經費總和的將近三倍。

早在疫情前，美國政府收入和支出長期結構不平衡已然嚴峻，未來還可能會快速加劇。隨著利率上升、國債高築，美國政府未來借錢要付出更高代價。

美國 利息 聯準會

延伸閱讀

一向只賣最親密盟邦！泰國想買F-35 美國喊卡原因曝光

美國政府將製定國家人工智能戰略 向公衆尋求意見

華爾街日報：韓國改變援烏克蘭政策 經美國供砲彈

美示警中國駭客入侵關鍵基礎設施 陸外交部：假訊息

相關新聞

國際小學堂／美債限危機牽動全球

美國總統拜登在七大工業國集團廣島峰會後，立即趕回華府專注於與共和黨展開提高舉債上限談判，為此取消原定訪問澳洲和巴布亞紐幾...

國際小學堂／6年後 國債利息將逾國防預算

美國目前積欠國債超過卅一兆美元，欠債必須償還，而美國聯準會去年起頻頻升息，政府借錢也因此必須支付更多利息。國會估計，今年...

會考生活英語／【休閒篇】網紅咖啡

★ 單字 1. famous [ˈfeɪ.məs ] adj. 有名的（國中基礎1200字） 2. comment [ˈkɑː.ment ] n. 評論；留言（國中挑戰 800字） ★ 實用

國中數學／幾何問題小幫手「平行與截角」

會考剛結束，各位國二同學們離明年會考也剩不到一年的時間，大家是否已經進入備考狀態了呢？最近的你們應該正好迎接著幾何問題的考驗...

國中國文／生活中超級實用的語文常識——題辭

最近疫情趨緩，人們開始從宅在家的狀態轉變為報復性出遊，一遇假日，各大觀光景點可說是人滿為患，餐廳在用餐時分更是大排長龍、一位難求，中意的飯店、旅館也非得在兩三個月前預訂不可...

紐時賞析／時代的眼淚！ MTV新聞停播

A little over a year into his first term, President Bill Cli...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦