國際小學堂／6年後 國債利息將逾國防預算

美國目前積欠國債超過卅一兆美元，欠債必須償還，而美國聯準會去年起頻頻升息，政府借錢也因此必須支付更多利息。國會估計，今年美國政府光是支付國債利息，金額就達六千四百億美元，而且會持續增加，六年後美國每年支付的國債利息將超過國防預算。

升息打擊通膨 拉高公債利率

美國聯準會在五月三日宣布提高聯邦基金利率一碼（○點二五個百分點），以壓低通貨膨脹，基準利率因此創下十六年新高，來到百分之五至百分之五點二五區間。聯準會升息打通膨，代價是民間和企業借貸利息升高，也將影響美國政府借款成本，帶動短期美國公債利率升高。

美國前商務部長彼得森成立的彼得森基金會指出，聯邦基金利率是美國國庫券和其他短期證券的利率基準。美國公債利率上升，聯邦政府借款成本當然隨之拉高。

新冠疫情最嚴重的期間，美國基準利率是歷史低點，幾乎趨近於零，因此美國政府可以取得便宜的借款來應對。然而聯準會在二○二二年七度升息，在此趨勢之下，美國公債短期利率上升，而對短期利率和通膨的預期，也已拉高長期利率，讓美國國債利息成本大增。

國債利息支出 排擠公共投資

美國國會預算處於二月估計，二○二三年美國國債的年度利息淨支出將達到六千四百億美元（約台幣十九點六兆元），且未來十年預估會持續增加，從二○二四年的七千三百九十億美元一路升高到二○三三年的一點四兆美元（約台幣四十三兆元）。這段期間總計利息支出會達十點五兆美元（約台幣三二一點四兆元）。而且若通貨膨脹率和聯準會未來升息幅度高於國會預算處預期，利息支出上升速度可能會超出預測值。

長期來看，國債利息大增對美國財政是一項重大挑戰。

二○二三財年美國國防預算近八千六百億美元，創歷史新高且是全球最多，但國會預算處估計，美國國債利息支出二○二九年就會超過該年度國防支出，二○四四年超過聯邦醫療保險，並在二○五○年超過一向是年度開支中金額最多的社會安全福利支出。

根據這項估計，二○五三年美國國債利息支出將占據聯邦總收入將近四成，排擠帶動未來經濟成長的重要公共投資。屆時利息支出會達到美國政府研發、非國防基礎建設和教育經費總和的將近三倍。

早在疫情前，美國政府收入和支出長期結構不平衡已然嚴峻，未來還可能會快速加劇。隨著利率上升、國債高築，美國政府未來借錢要付出更高代價。