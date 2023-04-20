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善心人士分10年捐約6000萬給中原工業系 暖心原因曝

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
中原大學工業系規畫系列課程讓學生至產業參觀實習碩陽電機。圖／中原大學提供
中原大學工業系規畫系列課程讓學生至產業參觀實習碩陽電機。圖／中原大學提供

中原大學工業與系統工程學系即將迎來60周年，數十年來為台灣產業界培育優秀人才，今年獲得一筆200萬元美金（約6100萬）的巨額捐款，捐款人承諾分10年捐給中原工業系持續發展。

接受捐款委託的中原大學退休榮譽教授王晃三表示，捐款人是定居美國的善心隱名基督徒夫妻，他們長期關注工業工程教育相關發展，由於看見中原辦學的努力及用心，因此願意將這筆捐款託付給中原大學，並期待工業系借助這筆捐款加速發展，為全球永續環境經營議題貢獻心力。

工業系畢業校友科建管理顧問公司董事長陳漢棟指出，工業工程是具有系統整合功能的學門，能夠精進人工智慧在各個領域的技術發展，更在全球永續環境經營扮演重要作用。

工業系畢業校友台灣經濟研究院副院長周霞麗也認為，這筆捐款將可以用於推動開設ESG相關課程與活動，強化中原工業系在ESG的教學與研究能量，打造企業搶手人才。

中原工業系主任周永燦表示，這筆捐款將規畫用在獎學金、教學研究等發展方向，並優先用以招收富有潛力和認真學習的學生。並添購AI人工智慧相關的基礎研究與教學設備，讓學生及早掌握進軍AI等跨領域學門、掌握與未來發展趨勢無縫接軌的機會。

中原工業系學士、碩士、博士、碩士在職專班及國際研究所學程，透過辦理各項專題競賽、產業實習、國際交流等活動，讓學生利用工程科學的能力，協助企業建立管理機制，建構整體的工程與管理概念，以進入工業4.0時代，大數據、人工智慧、物聯網及永續發展。工業系即將邁入60周年，這筆鉅額捐款展現出「老幹出新枝」的正能量。

中原大學工業系辦理實習報告競賽，學生分享暑期公司實習成果及心得。圖／中原大學提供
中原大學工業系辦理實習報告競賽，學生分享暑期公司實習成果及心得。圖／中原大學提供

捐款 中原大學 AI

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