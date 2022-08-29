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好讀周報／日本飛驒市「故鄉稅」救貓 半年募集3848萬元

聯合報／ 好讀周報
貓共和國致力改善流浪貓的生活品質。（圖／取自網路）
貓共和國致力改善流浪貓的生活品質。（圖／取自網路）

文／陳韻涵

圖片故事：日本「故鄉稅」制度行之有年，中部岐阜縣飛驒市役所去年9月起開放故鄉稅可指定捐款拯救貓咪免遭撲殺的厄運，這項政策吸引不少民眾熱烈響應，截至今年春末已募集到1.75億日元（約台幣3848萬元）。

鑒於人口外移與城鄉發展落差，日本政府2008年開始實施「故鄉稅」，在一般所得稅外，讓納稅人可選擇捐款給各地方政府，不限故鄉並指定稅款用途。飛驒市役所（市府）回贈捐款者與貓咪相關的回禮，以鼓勵全國各地的愛貓人士積極為社會貢獻。飛驒市官員希望藉此拋磚引玉，協助解決當地其他問題，如高齡化、勞動人口不足、城鄉經濟落差等。

飛驒市最受歡迎的故鄉稅回禮是貓咪形狀的米袋，捐贈者可指定重量，最重5公斤；貓米袋抱在懷裡，會給人類似抱貓的感覺。除了米袋外，另有21種產品可選擇，包括有貓咪圖案的味噌米果和野味貓糧等。

《日本時報》本月中旬報導，當日本各行政區紛紛祭出誘人回禮而引發激烈的回禮競爭時，飛驒市役所傾向重視捐款目的，邀請致力解決人口老化及外流問題的公司和組織向市役所提案，希望提升捐款的意願與數額。

通過篩選的組織之一「貓共和國」（Neco Republic）總部位於岐阜市，該公司在岐阜、東京、大阪、廣島等地設有7間分店，致力打造極具貓咪特色旅館或咖啡廳。貓共和國表示，公司的使命是為世界上所有的貓咪提供安身之處且不必餓肚子。

貓共和國希望在2026財政年度結束前，籌集5億日元，以資助各項救貓活動。飛驒市在2020財年安樂死10隻貓，貓共和國希望透過行動把貓安樂死的數量降至零。

貓共和國計畫在飛驒市展開貓咪普查，建置數據庫，包括貓咪數量、是否結紮等資料。貓共和國協助收容所的貓咪結紮，防止流浪貓數量暴增，且持續翻修貨櫃當作貓收容所，而貓收容所也成為居民照顧貓咪與交流的空間。

此外，貓共和國邀請飛驒市的長者擔任貓咪守護者，工作人員會定期登門拜訪，確認貓咪生活環境之際也照看長者健康，減少長者的孤獨感。

貓共和國致力改善流浪貓的生活品質。（圖／取自網路）
貓共和國致力改善流浪貓的生活品質。（圖／取自網路）
飛驒市提供多樣故鄉稅回禮，吸引大家捐款。（圖／朝日新聞）
飛驒市提供多樣故鄉稅回禮，吸引大家捐款。（圖／朝日新聞）

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