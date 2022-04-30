「重慶森林」鳳梨罐頭哏 文化部：藝FUN券五一就過期

今天是振興五倍券最後一天使用期限，各部會加碼券的好食券、國旅券、i原券、藝FUN券、農遊券皆同步在今天截止，客庄券、動滋券、地方創生券則分別延長到5月底跟8月底。文化部昨在臉書發文，挪用王家衛電影「重慶森林」經典橋段，以「鳳梨罐頭」哏，提醒民眾在5月1日前「把握最佳使用期限」。

前年使用熱度就很高的藝FUN券，去年份數加碼至314萬份，並維持數位、紙本券並行，每份600元，這次使用率仍然位居前段班，據文化部統計，截至29日，已領券逾286萬份，領券率約91%，使用金額約15.5億元，使用率約90%。

由於「重慶森林」近期於台灣上映4K修復版，由演員金城武在片中飾演的警察編號223「何志武」，從4月1日愚人節分手的那一天開始，每天買一罐5月1日到期的鳳梨罐頭，告訴自己買滿30罐的時候，若女友還不回來，這段感情就也會過了賞味期限。

文化部昨在臉書粉專發文挪用重慶森林橋段，提醒民眾，有人從分手的那天起，每天買一罐5月1日到期的鳳梨罐頭，「也有人從中籤的那天起，就忘記手中那張5月1日就過期的藝FUN券。」

文化部說，藝FUN券領取使用期限只到今天，藝FUN紙本券的超商領取時間，也只到今天晚上9時截止，就跟鳳梨罐頭一樣，5月1日即過期，請民眾把握最佳使用期限。若有任何使用問題，可盡快洽詢客服專線02-77179720、服信箱：artsfunnext@tradevan.com.tw，今天客服服務時段延長至晚上10點。