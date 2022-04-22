關注氣候變遷 長榮大學國際生代表台灣參與極地探索

長榮大學坦尚尼亞國際生巴拿巴(Barnaba Buhombe)與尼克(Nickson Emanuel) 獲選參與2041基金會舉辦的「南極氣候變遷關注行動團隊」，兩人爭取到校方及校友會、社會力研究發展中心、橫山獅子會等各界善心人士贊助代表台灣參與，今天在學校舉行成果發表會。

巴拿巴與尼克表示，實地探訪南極記錄所見所聞，日後將透過長榮大學舉辦環境教育講座、文字發表、影像與社群媒體等形式與國際網絡，喚起台灣與國際青年對氣候變遷議題的關注，採取行動落實於日常生活。

校長李泳龍表示，極地是地球環境變化顯著指標，長榮大學感謝各界不分彼此支持來台留學的國際學生參與南極計畫，在全球化的時代希望藉培訓激發青年領袖，擔負起氣候變遷責任，與各國青年一起改變世界，也讓世界看見台灣的影響力。